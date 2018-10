Con bronca y dolor. Laura López señala la mesa donde estaba la computadora (izquierda). Allí guardaba fotos y videos de "Nacho", su hijo muerto (abajo).

Una dolorosa situación atraviesa una madre luego de que delincuentes entraran en la mañana de ayer a su casa de Caucete y le robaran la computadora en la que guardaba fotos y videos de su hijo fallecido hace poco menos de tres meses. El chico se llamaba Ignacio Matamora y tenía 18 años cuando una caída de un árbol que podaba en la casa de su abuelo, en 9 de Julio, sentenció su fin. Desde aquella tarde fatídica del 15 de julio pasado, Laura López (40) calmaba aunque sea un poco el dolor reviviendo los momentos a través de las imágenes y las grabaciones. De esa manera se conectaba con "Nacho", como lo llamaba cariñosamente.



El ataque ocurrió cerca de las 7, cuando López, su madre (se la llevó hace poco a vivir con ella) y tres hijos dormían en la vivienda 8 de la manzana A del Barrio San Juan III. Momentos antes había salido de la casa la pareja de la mujer, padrastro del chico fallecido, rumbo al trabajo. El hombre dejó la puerta del frente sin llave y ese descuido fue aprovechado por dos sujetos, que sin dudarlo entraron sigilosamente para no despertar a la familia.



La notebook Lenovo negra estaba sobre una mesa, en la cocina. Además, de un mueble del living sustrajeron un televisor de 32 pulgadas. Y hasta tuvieron el coraje de entrar a la habitación donde descansaba la madre de López para sacarle un celular que tenía sobre una almohada. La abuela se dio cuenta y sus gritos despertaron al resto de la familia, pero para cuando reaccionaron los ladrones ya habían huido corriendo.



López sospecha que los malvivientes estaban siguiendo los movimientos de la casa y que esperaron a que su pareja saliera para cometer el golpe. El hijo mayor los vio desde la ventana de su habitación cuando escapaban y teniendo en cuenta su contextura física suponía que son menores de edad.



"Estos hijos de p..., ladrones de mier..., lo único que hacen es daño. Yo lo único que quiero es recuperar las fotos y los videos de mi hijo", sostuvo al borde del llanto la mujer. Pidió que si a alguien le ofrecen la notebook, que la compren y que ella después les devolverá como pueda el dinero. "No tengo trabajo, pero voy a sacar de donde no tenga. Por favor, quiero recuperar la computadora. Son fotos únicas, que no están en ningún lado", cerró visiblemente compungida.