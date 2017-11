Madre otra vez. Tras el crimen de su sexto hijo, Adriana Ortiz volvió a quedar embarazada de un preso en la cárcel y tuvo a su séptimo hijo.

Adriana Benita Ortiz (29) se animó a declarar ayer por primera vez ante un juez desde que está presa, y en su relato admitió que pudo haber matado a su hijo recién nacido con unos 6 meses de gestación (la criatura respiró y fue asfixiada), pero aseguró no recordar en qué lugar de su casa y cómo perpetró el crimen: "Solo me acuerdo que tuve contracciones y estaba en el baño. Estoy muy arrepentida por lo que hice (...) yo quería tener al bebé", le dijo entre lágrimas al juez Maximiliano Blejman. Y a renglón seguido enumeró una serie de circunstancias para aclarar su contradicción: la difícil situación de vida, como las reprimendas de su familia, previa al nacimiento de esa criatura.



El homicidio del chico pudo ocurrir entre el 17 y el 19 de diciembre de 2015 en la casa donde Ortiz vivía con su madre y dos hermanos, en el Lote Hogar 4, en Chimbas. Tras el parto, el chico fue asfixiado y ocultado en una bolsa de residuos; en otra tiraron la ropa sucia del parto. El bebé, descuartizado por los perros, fue encontrado días después cerca de la casa, el 21 de diciembre.



Ortiz reveló ante el juez, el fiscal José Eduardo Mallea (a quien no quiso responderle preguntas) y su defensor oficial Carlos Reiloba, que tuvo cinco hijos "todos queridos" con tres parejas distintas con las que tuvo problemas de violencia doméstica (hay una denuncia por uno de esos hechos).



Remarcó que en su casa, su familia no la apoyaba y que ella buscaba trabajo pero nada bien remunerado (ganaba unos $2.000 por cuidar a una mujer) que le permitiera independizarse. Tal era esa dependencia, que en esa casa sus hijos a ella le decían sólo Adriana y "mamá" a su abuela.



Que la relación con su madre no era buena porque la mujer no quería que tuviera más hijos. Que por ese motivo ocultó el sexto embarazo en su casa, aunque su intención era tener a esa criatura. Ya en la cárcel, Ortiz volvió a quedar embarazada y tuvo a su séptimo hijo (hoy de 7 meses) fruto de su relación con otro preso.



Las crítica situación de vida de la sospechosa fue corroborada por una psicóloga que la entrevistó. Y todas esas circunstancias podrían ser claves para su futuro en el caso.