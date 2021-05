Llevaban seis meses en pareja, pero en los últimos días la relación transitaba por espacios de violencia, a causa de la actitud posesiva y machista del changarín, y sobre todo sus celos para con el padre de la nena de su mujer. Hasta que un día, el 20 de abril de 2019, el ‘Chileno’ Jesús Daniel Escudero (40) llevó las cosas a otro nivel, uno de máxima agresión que conoció ese día su entonces pareja. Porque en plena siesta, a eso de las 16,30, cerró con llave la puerta que da a la calle, puso la música a todo volumen para que ningún vecino escuchara y encaró a la mujer con un cuchillo cuando ella estaba en cama con su nena, recostada porque no se sentía bien. “Desvestite si no te mato”, le ordenó, mientras le pasaba el cuchillo por el rostro. Cuando la mujer se sacó la ropa, se la destrozó con la misma arma y se despachó con una frase que la mujer no olvidó jamás: “Sos una vieja p... te hago esto para que vivas en el psicólogo, empastillada, te voy a matar”. Luego la violó. Después le prestó ropa para que se fuera, pero le cayó a la casa de ella en 25 de Mayo y la siguió sometiendo en días subsiguientes, sin dejarla salir, hasta que ella le dijo que se iba a la casa de su madre a cuidarla porque estaba enferma, pero le pidió a un hermano que la llevara a la seccional y lo denunció, el 29 de abril de aquel año. El relato de los hechos que dio la mujer fue creído por una psicóloga. También por la fiscal Marcela Torres y el juez de la Sala I de la Cámara Penal, Juan Carlos Caballero Vidal (h), que ayer aplicó la misma pena que le solicitó Fiscalía: 8 años de cárcel por abuso sexual agravado por el uso de un arma blanca, dijeron fuentes judiciales. El defensor oficial, Marcelo Salinas, había cuestionado la versión de la víctima ‘por contradictorio’. También atacó las pruebas de la Fiscalía y al final de su alegato, solicitó la absolución de su defendido por el beneficio de la duda. Ahora, podrá reclamar en la Corte de Justicia.