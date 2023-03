Nota de Infobae

La denuncia contra el ganador de la primera edición de Gran Hermano disparó una investigación de 154 días que tuvo su punto de inflexión este lunes, con el arresto de Marcelo Adolfo Corazza (50), Francisco Rolando Angelotti (46), Andrés Fernando Charpenet (53) y Raúl Ignacio Mermet (45): todos acusados de corrupción de menores, una causa que investiga el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado N°49.

Infobae accedió a la desgrabación de las comunicaciones que mantuvieron Angelotti, Charpenet y Mermet y que integran el expediente. En sus intercambios, los imputados no solo se jactaban de estar con menores de edad, sino que se referían a que estar con determinadas víctimas era como “comer carne de ternera”. Además, exponían cómo las seducían con dinero, viajes a Disney y trajes para las fiestas de egresados.

—Francisco Rolando Angelotti: Le dije escuchame... Te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (...) Mañana cumple “16″ viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: “Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney. Y me dijo: “Bueno dale, dale, sí de una jaja...”.

—Andrés Fernando Charpenet: jajaja, claro!

—F.R.A.: Olvidate, te quedás con Mickey Mouse. Bueno che, y vos ¿cómo andás con tu mini harem?

—A.F.C.: Eh bien, el otro día se me pudrió el rancho jajaj.

—F.R.A.: Ah sí me dijiste, te arreglaste con él.

—A.F.C.: Ya todo bien, que sé yo, como que ya me aburrí de los dos.

Los diálogos, como el transcrito previamente, forman parte de una serie de intervenciones telefónicas, con 100 horas de escuchas, en las que quedó a las claras el funcionamiento de la organización delictiva. “Básicamente, traían menores de distintos puntos, entre ellos Oberá, en la provincia de Misiones, y los explotaban en Buenos Aires. De hecho, el líder fue detenido en Oberá”, explicó a este medio una fuente con acceso al expediente.

Se trata deAngelotti, acusado de ser el que comandaba las acciones. A continuación, un fragmento de una charla entre el lidery una persona identificada en el expediente como G. En la misma se pone de manifiesto que “Rolo”, como lo apodan, se jacta de estar con menores. “Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad”, le dice en el intercambio a G.

—G.: Si boludo pero es de jardín no me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos quieras, pero no esa visadita de jardín.

—F.R.A.: Aquella fiesta fui con X.

—G.: Pero vos no podés! Ese gurí es menor.

—F.R.A.: Es una fiesta clandestina.

—G.: Igual es menor.

—F.R.A.: No me interesa.

—G.: Tenés 50 años.

—F.R.A.: Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad.

—G.: Tenés 50, hijo de puta.

En otro de los diálogos, este con fecha del 7 de diciembre de 2022, Charpenet le cuenta a Angelotti que se metió en una aplicación donde conoció a un joven que, a juzgar por el diálogo, todavía no había terminado el colegio. “Esta semana es la fiesta de egresados”, dice y también presume de estar con un “chiquitín”. El líder de la banda le retruca, como si se tratara de un objeto.: “Un chiquitín que no prestás”.

—Andrés Fernando Charpenet: Ah pará, te cuento.

—Francisco Rolando Angelotti: A ver...

—A.F.C.: Me pescaron infraganti.

—F.R.A.: Cómo.

—A.F.C.: Viste que yo tengo dos.

—F.R.A.: Si

—A.F.C.: Tengo a X. que sería como el oficial.

—F.R.A.: Sí.

—A.F.C.: Y tengo al chiquitín que fue el que te mostré la foto y después la borré.

—F.R.A.: Que no prestás...

—A.F.C.: Que no presto, bueno qué pasa? Me meto en la aplicación y nada me puse hablar con uno y esta semana es la fiesta de egresados. Bueno le compré la ropa al nene todo viste.

En otro tramo, Charpenet habla con Raúl Ignacio Mermet, quien lo felicita por haber estado con un menor de edad, comparando ese acto con el de un manjar.

—Raúl Ignacio Mermet: Sos un capo boludo, ¿eso es como comer carne de ternera más o menos no?

—Andrés Fernando Charpenet: Es como comer caviar.

—R.I.M.: Con la mano, con la cucharita lo cortas ¿no?

—A.F.C.: El sensei va a estar orgulloso de mí, pero pasa que me fui de mambo.

—R.I.M.: A vos no te gusta la merca vieja, me parece bien.

Aunque los hechos de las denuncias de los dos jóvenes (Víctima 1 y Víctima 2) que dieron el puntapié para que se iniciara la investigación ocurrieron hace más de 20 años, para el juez Sánchez Sarmiento descubrió que la banda seguía funcionando en la actualidad. Incluso, utilizaban nombres en clave para referirse a los menores.

Este martes, todos los imputados se negaron a declarar. Marcelo Corazza, por su parte, dijo ser inocente cuando ingresaba frente a los medios. El ex GH ya está en conversaciones con un abogado particular, y mediático, para que asuma su defensa.