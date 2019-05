Complicado. Según la Policía, el sospechoso no estaba autorizado a tener el revólver y las municiones.

Un sujeto oriundo de Bolivia quedó tras las rejas en una sede policial de Rawson, luego de ser sorprendido en la casa que alquilaba con cientos de proyectiles y vainas servidas, además de un revólver, cuya tenencia no había sido autorizada en la provincia, dijeron fuentes policiales. El sospechoso, de apellido Soraide (36), fue apresado por policías de la Brigada Sur que dirige el comisario Adrián Servant en una casa de la calle Vidart, al lado del cementerio Paz Sur, en Pocito. Voceros policiales informaron que al cabo del allanamiento, incautaron un revolver calibre .357 Magnum, una pistolera, 90 cartuchos calibre 38 especial, 44 cartuchos calibre .357, 31 cartuchos calibre 22 y 150 vainas servidas. Los investigadores no descartan ninguna teoría sobre el uso que realmente daba el sospecho al arma y las municiones encontradas, pero se las secuestraron y lo apresaron para que ahora un juez resuelva si debe o no se procesado por la tenencia ilegal de esos objetos, y si debe no seguir detenido. El caso también podría ser analizado por Migraciones, dijeron.