"Es un morbo que tengo, no lo puedo evitar en mi cabeza. Me da vergüenza". Esa frase había dicho Marcelo Sánchez Trozzi (41) ante funcionarios judiciales y policiales durante el allanamiento en su casa, allá por junio pasado. Este jueves, aceptó en un juicio abreviado ser condenado a 4 años de prisión por facilitación, distribución y tenencia de pornografía infantil, delitos agravados porque los menores que aparecían en los materiales tienen menos de 13 años.

Sánchez Trozzi había sido detenido el 30 de junio. En medio del allanamiento que le realizaban en su casa y pese a que personal de la UFI Anivi y policías le mencionaban que era su derecho no decir nada que pudiera jugarle en contra, lanzó una frase que buscó ser una justificación, pero que termina siendo incriminatoria: "Es un morbo que tengo, no lo puedo evitar en mi cabeza. Me da vergüenza".

La detención de Sánchez Trozzi se había llevado adelante en el marco de una megainvestigación internacional, denominada Luz de Infancia, contra una red de pornografía infantil, con ramificaciones en Argentina e involucrados en San Juan.

El megaoperativo arrojó 32 detenidos en nueve provincias, además de San Juan.

La investigación tuvo su origen en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y en la Agencia Central de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Acre de Brasil, cuyos pesquisas utilizaron un programa informático que capta información de los usuarios de Internet que descargan y comparten material con contenido de explotación sexual infantil. Así, detectaron navegantes de diferentes provincias argentinas, de acuerdo a las direcciones IP, la identificación de una red de una computadora. De esa manera, saltó la pista local y, después de un mes y medio de investigación, el equipo de la Unidad Anivi, bajo la dirección del fiscal Raúl Iglesias, realizó los operativos simultáneos con personal policial. Los procedimientos se efectuaron a la misma hora y el mismo día en todo el país, tras un trabajo coordinado de los Ministerios Públicos de todas las provincias, que recibieron los reportes del nexo nacional local, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sánchez Trozzi cuando fue detenido.

Acá en San Juan, aedmás de Sánchez Trozzi, fueron apresados Darío Marún Poblete (28) y su madre Blanca Dominga Poblete (72). Ambos siguen bajo investigación.

Los imputados utilizaron el programa eMule, el cual sirve para descargar y compartir cualquier tipo de archivo entre las personas que están conectadas a la red Peer to Peer (P2P).

El programa o software usado por los miembros de la red facilita el intercambio de archivos y permite el almacenamiento y la descarga directa desde la PC de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente.

Sánchez Trozzi durante la audiencia en la que quedó formalmente imputado. Hoy lo condenaron.

Sánchez Trozzi, que es instalador de alarmas, fue detenido en su casa de calle Belgrano, en Capital. Los investigadores encontraron en la vivienda una notebook encendida, la que tenía un video sexual, en pausa, en el que había dos menores. También había un chat abierto con otro usuario en el que la conversación giraba en torno a sexo oral de un niño a un familiar. No fue lo único, ya que también hallaron carpetas con música, cuyas letras hacían mención a la felación, niñas y prostitución.