Acusado. A Jeremías Gallardo lo capturaron cuando policías allanaron la casa de un amigo suyo, donde se escondía.

"Me fui al comedor porque no quería ver". Eso les dijo un nenito de 4 años a sus abuelos, cuando les relataba la terrible golpiza que le dio su padrastro a su madre, en la tarde del último sábado, en una casa ubicada en inmediaciones de 25 de Mayo y Salta, en Chimbas. Él, Jeremías Gallardo (25), a las 18,40 de ayer fue detenido en la Villa Observatorio, Chimbas. Ella, Dayana Ruiz (26), anoche continuaba peleando por su vida en el Hospital Rawson. "No está grave, está gravísima. Está en coma inducido", afirmó Jorge Ruiz, el padre.



Gallardo y Ruiz tienen un bebé de 3 meses, y también vive con ellos el nene de 4 años que ella tuvo con una relación anterior. Según la versión del padre de la víctima, los cuatro estaban en una habitación cuando a Gallardo le agarró el ataque de furia. "Le partió una botella en la cabeza, con una silla le pegaba en la espalda, la ha pateado como un animal, al punto que le estalló el hígado. También le lastimó la vejiga, la arrastró de los pelos y terminó con sangre en los pulmones. Al último le cortó la ropa con un cuchillo y se fue a dormir, mientras ella estaba casi muerta en el piso", aseguró. Todo eso ocurrió ante la mirada de los pequeños, aunque el mayor en medio del ataque se fue al comedor a llorar. Fue una hermanastra de él quien llamó a una ambulancia. Al hospital llegó inconsciente y hasta anoche no había despertado. "Es un psicópata, casi mató a mi hija, pero la va a pagar", cerró.