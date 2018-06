Una de las amigas de Nahir Galarza declaró como testigo en el juicio y señaló un posible motivo del tremendo asesinato a balazos de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, al afirmar que la acusada le había asegurado que “el pibe no la iba a dejar en paz”.

Asimismo, la mujer ratificó que la imputada por el homicidio “siempre salía con muchos chicos, pero que nunca nombró que tenía un novio”. La presunta homicida declararía el próximo jueves.

La testigo es Giuliana Viera, quien conoce a la imputada desde febrero de 2017 cuando empezaron a cursar juntas la carrera de Derecho y se volvieron compañeras de estudio. La acusada se encontraba este lunes presente en la Sala de Audiencias.

Viera reveló que la muchacha le decía que “salía con muchos chicos, aunque nunca nombró que tenía novio y jamás lo presentó. Ella nos aclaraba que para qué servía ponerse de novias, porque teníamos que vivir la vida”. “Nahir me dijo que estuvo un tiempo con un chico a los 14 años, que no quiso presentarla en su casa porque en esos momentos estaba con otra piba”, agregó en referencia a Pastorizzo y añadió que “la detenida le señaló que no era de ella el diario íntimo que fue mostrado en medios periodísticos”.

En la séptima audiencia, una mujer policía entrerriana -la oficial Tamara Castro, que trabajó en la comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, y de la misma contextura física de Galarza- también declaró como testigo y aseguró no tener problemas para el manejo de una pistola 9 milímetros; en tanto se debilitaron los dichos de la masajista Miriam Duarte, de 39 años, que tiempo atrás había señalado haber visto moretones en el cuerpo de la acusada (estrategia que fue esgrimida por los abogados defensores de la muchacha para elaborar una teoría de supuestas agresiones físicas por parte de Pastorizzo).