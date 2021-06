La Justicia chaqueña dispuso la detención de cinco policías por el asesinato a balazos de Josué Florentino Lagos, un joven de 23 años perteneciente a la comunidad Qom. Según medios locales, el hecho ocurrió el viernes en el barrio Los Silos de la Ciudad de General San Martín, durante un enfrentamiento entre agentes de la fuerza y un grupo de vecinos. En las redes sociales, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, condenó la violencia e informó que el Estado se constituirá como querellante en la causa.

De acuerdo con el portal Datachaco, Josué fue asesinado en la mañana del viernes en el marco de un conflicto vecinal que derivó en un enfrentamiento con la Policía de Chaco. En ese contexto, el joven Qom fue alcanzado por varios disparos que le provocaron la muerte. Si bien las circunstancias en las que estos se produjeron son objeto de investigación, diversos diarios provinciales afirman que las balas salieron del arma reglamentaria de uno de los agentes que se encontraban en el lugar.

Miembros de la comunidad Qom responsabilizaron a la fuerza de seguridad chaqueña por lo ocurrido y prendieron fuego el destacamento de la zona. En tanto, otros grupos cortaron varios puntos acceso a la localidad para impedir la llegada de otros agentes.

A raíz de lo sucedido, la Justicia local abrió una investigación para determinar si se trató de un caso de gatillo fácil. Como parte de la misma se detuvo de cinco efectivos de la fuerza, en función de lo dispuesto por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña. Más tarde, el gobernador Capitanich confirmó los arrestos en las redes sociales y condenó la violencia policial.

“En medio de tanta tragedia por esta pandemia que nos interpela cotidianamente no es posible soportar una acción alevosa que viola los principios establecidos en la Ley 2011-J de nuestra Provincia”, expresó el mandatario en Twitter, y agregó: “Un episodio de violencia es inadmisible. Una muerte no sólo es repudiable sino inexplicable. No podemos ni debemos admitir en la policía de la provincia un integrante que cometa semejante acto de barbarie”.

Además de la detención de los agentes, el mandatario informó la designación de un interventor de la Dirección Regional; la constitución del Estado como querellante particular de la causa; y la supervisión de la investigación por parte del Comité de Prevención de la Tortura y Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nacional y provincial.