Luego de ser denunciado por agredir y maltratar a la locutora Claudia Vázquez hace una semana, Rodolfo Ridao se presentó esta mañan ante la Justicia y fue notificado que seguirá en libertad mientras dure la investigación por la causa en su contra ya que el juez dio la eximición de prisión.

La abogada defensora de la víctima se mostró sorprendida por la decisión y aseguró que pedirá pericias psicológicas para el empresario. "Si bien los delitos cometidos son excarcelables, esto ha tenido una trascendencia enorme. No sólo hubo violencia de género, sino también violencia moral, laboral, psicológica y económica, inclusive. Pensábamos que la decisión judicial iba a ser otra", dijo Fabiana Salina, abogada de Chávez, a Radio del Sur.

Además, la letrada aseguró que seguirán con todos los procesos correspondientes. "Veremos cuándo es la indigatoria y cumpliremos con todo para llevarlo de la mejor manera, presentando todas las pruebas", aseguró.

Salinas afirmó también que solitarán pericias psicológicas para el imputado "para saber cúal es su grado de violencia que tiene en su fuero interior", concluyó.

El caso

El pasado martes la locutora Claudia Vázquez finalizaba su programa cuando el dueño del medio irrumpió violentamente en el estudio, todo salió al aire y terminó en una denuncia policial por parte de la mujer.

“¡Guardalas ya! No voy a hablar con vos, porquería de mierda. Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz. Qué mierda tenés que hablar. ¿Qué querés contarle porquerías para dejarla mal? No le llegás ni a la suela de los zapatos, basura. Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos”, son algunos de los insultos.