Hacer la cama a alguien: preparar el terreno en sentido figurado para algún propósito que se tenga en mente; preparar una jugada a alguien. Eso aparece en internet al googlear la expresión y eso es lo que aparentemente le hizo una mujer a su expareja, un efectivo de la Policía de San Juan que al final de la historia terminó tras las rejas por el tremendo escándalo amoroso ocurrido en Caucete.

Todo comenzó durante la mañana de ayer, alrededor de las 7. A esa hora el oficial R.J.Q (se lo identifica con las iniciales) llegó hasta la casa de su exmujer en el Barrio Bermejo de Caucete. Según fuentes policiales, habían cortado la relación pero se seguían viendo, pese a que el policía ahora tiene otra pareja. ¿Por qué lo de la “cama”? La versión policial indica que la ex lo esperó casi sin prendas, lo sedujo, lo llevó al dormitorio e hizo que se sacara la ropa. Y una vez que lo tenía en la cama, le dijo que ya volvía y le cerró con llave la habitación. La mujer tomó la camisa del policía, su billetera, las llaves del auto y partió nada más y nada menos que a buscar a la actual pareja del hombre.

Así, se dirigió hasta la casa del policía en inmediaciones de Sarmiento y Juan Jufré, también en Caucete, y le dijo a la novia que el sujeto estaba en su vivienda y que habían tenido relaciones sexuales. El escándalo no terminó allí, porque mientras eso pasaba el oficial rompió las rejas de la ventana de la pieza y salió a buscar a la ex. Como no la encontró, fue hasta la seccional 9na y allí solicitó ayuda a otro oficial.

De inmediato pusieron a su disposición un móvil y lo llevaron hasta su domicilio, donde se encontró con las dos mujeres hablando en la puerta, la ex y la actual. Ofuscado por la trampa que le tendió, R.J.C se bajó del móvil y fue directamente a atacar a su anterior pareja. En la Fuerza dijeron que le dio varios golpes de puño, todo delante del patrullero de la 9na y de los comunales que habían llegado a reforzar el operativo. El hombre estaba tan sacado que incluso su actual mujer le pedía a gritos que dejara de golpearla, dijeron fuentes ligadas a la causa.

Y aquí viene una acusación grave que es materia de investigación para las autoridades. Es que al policía se lo llevaron detenido y supuestamente el hecho cumplía los requisitos para que interviniera el Sistema Especial de Flagrancia. Sin embargo, al acusado lo trasladaron a la Central de Policía y allí él radicó una denuncia, es decir, dijo ser víctima de un ilícito, indicaron fuentes del caso.

Finalmente no salió como esperaba, porque se instruyó una causa en la Comisaría para la Mujer y el policía actualmente se encuentra preso, acusado del ataque contra la ex.