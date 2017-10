Noemí Enrique, una vecina de Bernal, fue víctima de robo el lunes pasado, luego de que un grupo de delincuentes le quitaran su celular en el centro de Quilmes cuando salía de una casa de comida. La joven logró identificar a dos de los delincuentes y los escrachó en Facebook.

"Cuando ellos me robaron el celular yo me compré otro y le volví a instalar todas las aplicaciones, al día siguiente me llega un mail diciéndome que tenía fotos nuevas de Google, cuando me fijé, me di cuenta que eran los mismos que me habían asaltado" ,expresó la joven.

Indignada por lo que pasó, Noemí decidió escrachar a los delincuentes en un grupo de Facebook llamado Nuevo Mapa del Delito Quilmes. Inmediatamente algunos usuarios comentaron la publicación asegurando que habían visto a las mismas personas.

"La gente los identificó y me empezaron a mandar mensajes privados que sabían dónde vivían, me dijeron que la que me robó hace poco estuvo presa", contó la joven.





Cuando los delincuentes se enteraron del escrache quisieron amedrantar a Noemí diciéndole que ellos la habían denunciado. "Ellos publicaron en Facebook que me habían denunciado, que me presentara a la comisaría porque me estaban buscando. Piensan que las fotos las saqué de Facebook pero no se dan cuenta que las fotos se las sacaron ellos con mi celular y que los descubrí por la aplicación", precisó.

Ante esa situación, Noemí decidió realizar la denuncia el martes y alertó a la comunidad para que se cuiden. “Solo espero que a nadie más le pase y le doy gracias a todos los que se solidarizaron. Cuidémonos entre todos”, publicó en el grupo de Facebook.

"Yo no tengo miedo ni temo por mi vida. Hace 4 años perdí a mi hermano, lo mataron en un robo y el asesino vive frente a mi casa. El caso quedó impune. No voy a descansar hasta que estén presos, si bien no recupero el celular, no quiero que a otra persona le roben o le pase como a mi hermano", dijo Noemí.