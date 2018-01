Escenario. Los ladrones entraron a la Escuela Dr. Diego de Salinas tras romper una de estas ventanas de la sala de profesores.

Otro ataque tuvo como blanco el Colegio Secundario Dr. Diego de Salinas en el barrio San Juan, Capital. Allí, delincuentes robaron 14 netbooks del Plan Conectar Igualdad y dos guitarras.



Este robo se produjo el jueves último en horas de la madrugada y los ladrones contaron con la suerte de que el casero no escuchó nada y que la alarma no funcionaba en parte de ese edificio escolar situado en las calles Río Bamba y Rodríguez Pinto.



Sergio Rivadero, el portero y casero, contó que no oyó nada porque su casa está del otro lado del polideportivo, en el ala Sur, y los ladrones ingresaron por el costado Norte del establecimiento, atravesando los fondos de la Escuela Provincia de Catamarca y del ENI Nº8, cuyos edificios están pegados.



Los desconocidos rompieron las rejas de una de las ventanas de la Sala de Profesores y entraron por ese lugar. La alarma no estaba funcionando, contó el casero. Después destrozaron los candados de otra puerta y accedieron a la biblioteca, de donde sustrajeron 14 netbooks del Plan Conectar Igualdad y dos guitarras.



No se llevaron otras cosas; eso sí, revisaron muebles y armarios. La sospecha es que los delincuentes buscaban dinero, dado que en los días previos se concretaron las inscripciones y habitualmente los directivos suelen manejar algo de plata. La denuncia del robo la hizo Nora Navas, directora del colegio.

Prendieron fuego dentro de un aula



El viernes a la tarde denunciaron el ataque delictivo y el intento de incendio en la Escuela Necochea, ubicada en las calles Colón y San Lorenzo, en Santa Lucía.



La denuncia fue hecha por Beatriz Benegas, la directora del establecimiento, quien aseguró en la Seccional 29na de Santa Lucía que desconocidos violentaron la ventana de un aula y entraron a robar. No se sabe qué pasó, pero no consiguieron llevarse nada. Lo alarmante fue que prendieron fuego en un armario. Por suerte, alguien llamó a los Bomberos y el siniestro fue rápidamente contenido, caso contrario hubiese sido un desastre, indicaron fuentes policiales.