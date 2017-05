Sofía Villagrán y su novio pidieron delivery de pizza en el barrio Villa Carmela, en Tucumán, que tiene fama de ser peligroso. Sin embargo, no fue suficiente la precaución y cuando el pedido llegó y el chico bajó a recibirlo, aparecieron dos motochorros y empezaron a golpearlos.

Asustada por los gritos, la joven de 18 años se asomó al balcón de la casa y les pidió que no los lastimaran más. Fue una reacción desesperada que irritó más a los delincuentes que, apuntaron hacia arriba y le dispararon. El tiro impactó en la espalda de Sofía y el daño sería irreversible.

La bala le destrozó la médula y está internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Quebrado por la situación su papá contó el diagnóstico que le dieron los médicos. "¿Querés que te diga la verdad? No la vas a tener más normal a tu hija, no va a caminar", afirmó el hombre que le dijeron al diario La Gaceta y se lamentó: "Es muy difícil, ya no la voy a tener igual".

Los ladrones escaparon en la misma moto en la que habían llegado cuando vieron a la chica herida, sin robar nada. Hasta el momento no fueron detenidos.