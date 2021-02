Familiares de Yolanda Aguilar (32), actualmente detenida por el crimen del sereno caucetero Juan Jorge Brizuela (67), hicieron llegar a este diario una supuesta carta que escribió la mujer en prisión, en la que asegura haber escuchado a otra sospechosa cuando relataba cómo mataron a la víctima.



Brizuela fue asesinado a palazos. Fue hallado en su rancho a primera hora del 27 de noviembre último por el dueño de la finca que cuidaba, en Avenida de Los Ríos, unos 250 metros al Este de La Plata, en Caucete. Estaba maniatado, tenía una bolsa en la cabeza y todo indica que lo ultimaron para robarle, porque en su casa faltaba un televisor, dos garrafas, una bomba de agua y otras cosas, como una moto Zanella 110 cc. Además, su Renault Torino apareció en llamas a un costado de la calle Enfermera Medina, en otro punto de Caucete.

Robo. A la víctima le sustrajeron varias pertenencias, entre ellas su moto y su auto, un Torino que luego apareció quemado.



Aguilar fue apresada al día siguiente en su casa del Barrio Las Moritas. Los pesquisas también detuvieron a su media hermana Yamila Salinas (23). Y a su expareja, Néstor Figueroa.



Por otro lado, los investigadores pusieron la lupa en otro grupo y cayeron 7 personas supuestamente conocidas entre ellas (hay parentescos y amistades). Sus nombres son Elio Raúl Castellano y Nancy Beatriz Díaz, del Barrio Niquizanga; Martín Moreta y sus hermanas Fabiola y Leonela; Alexis Aguero (pareja de Leonela) y Mauro Ezequiel Allende.



La carta supuestamente fue escrita el 28 de diciembre pasado, estando Aguilar en una celda de la seccional 28va, mismo lugar donde se encontraba Nancy Beatriz Díaz. La mujer comienza relatando que Díaz se entrevistó con su abogado pero que "no le quiso decir la verdad". Y luego cuenta que la sospechosa, supuestamente angustiada por haber mentido, se descarga con otra detenida llamada Yohana. "Nos llevan a hacer las pericias, ella se iba comiendo las uñas, cuando llegamos de vuelta a la comisaría ella (Díaz) habla con Yohana estando yo presente, hablaba cómo mataban al viejito, que ella estaba tomando mate y decía que había tenido relaciones sexuales con el viejito, la hermana, Faviola, Lucas Ruarte, Tincho, Matías (patas cortas) y Elio Castellano, entraron lo ataron le dijeron sentate hijo de puta, Elio le pone el lazo en el cuello y lo golpean entre Elio, Tincho, Lucas, Matías luego Elio lo ahorca con el lazo que tenia presionando en el cuello, cuando Elio le quita la vida, Leonela y Tincho le dicen a Elio "se te paso la mano"" (sic), escribió la mujer. Y siguió: "Leonela, Faviola y su hermana con Tincho y su hermano Matías, y Lucas cargan las cosas en el auto del padre, el segundo viaje lo hace un fletero Mario Paez" (sic).



Después expone que "el Tincho y el Elio" fugaron de la escena del crimen en la moto de la víctima y que se quemaron los dedos de las manos "para que no le encuentren las huellas".



Aguilar escribió luego que Díaz "se dio cuenta que yo la estaba escuchando y me empieza a amenazar diciendo "si vos hablas mato a tu mama, a tu hermano, a tus tio y a tu tia"" (sic). "Tampoco me dejava dormir de dia ni de noche, no me dejaba comer nada" (sic), dice en otro pasaje.



Los diez detenidos ya fueron indagados y todos trataron de desvincularse del crimen. La sospecha es que alguno de ellos irrumpió en la vivienda de la víctima y que otros supieron lo que pasó y fueron encubridores.



Según Sandra Aguilar, madre de Yolanda y de Yamila, a ellas y su exyerno los implicaron injustamente. Los pesquisas seguían la pista de que supuestamente dos mujeres el día anterior al crimen habían ido a preguntar a la casa de Brizuela por un alquiler. Ahí surgieron sus nombres. "Mi hija Yamila tiene tres hijos, entre ellos un bebé de 1 año convulsivo. Yolanda tiene cinco, todos menores de edad. Es muy injusto que siendo inocentes las tengan presas, que ni siquiera las dejen ver a sus hijos", señaló la mujer. El abogado de ellas ya pidió la prisión domiciliaria.