Gran revuelo. La comunidad de la Escuela de Educación Agropecuaria de Fruticultura y Enología estaba convulsionada a raíz de las denuncias contra uno de sus docentes.

El docente de Tecnología de la ‘Escuela de Educación Agropecuaria de Fruticultura y Enología’, era buscado anoche por la Policía por orden del juez de Instrucción Martín Heredia Zaldo, luego de que un equipo de fiscales integrado por Ana Lía Larrea, Daniel Guillén y Fabrizio Médici pidiera su detención tras las denuncias de seis padres en la sede del Anivi. En las denuncias lo señalan como autor de manoseos contra algunas alumnas que tienen alrededor de 13 años y cursan el primero y segundo año en ese colegio, dijeron fuentes judiciales. Al cierre de esta edición, el profesor estaba prófugo.



Fuentes policiales revelaron que hicieron al menos 3 allanamientos para detener a Jorge Roberto Plaza (56), el denunciado, pero no lo localizaban. En su casa, en Santa Lucía, secuestraron una notebook y soportes informáticos, como un pendrive. Había sido el fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, quien ayer en la mañana recibió a un grupo de padres y decidió conformar un equipo de fiscales para colaborar con Larrea, que está de turno.



Según las fuentes, en los relatos de los denunciantes hacen alusión a manoseos por parte del docente. Y también a situaciones de llanto y angustia en los menores a causa de esos supuestos atropellos a su integridad sexual. Los denunciantes hicieron referencia a que las actitudes del docente no serían novedosas, pues también se habrían cometido contra otras alumnas en años anteriores. De hecho, en la Justicia ya existe una causa por el presunto acoso a una alumna de otra escuela (ver recuadro).



Los detalles del comportamiento del docente serán conocidos cuando las propias víctimas concurran al Anivi (Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas) para ser entrevistadas con el sistema de la Cámara Gesell. De ahí se desprenderá qué tipo de maniobra delictiva cabe atribuirle, aunque en principio la imputación que pesaría sobre él es la de abuso sexual agravado por su condición de educador. Los materiales informáticos secuestrados serán sometidos a peritaje para establecer si el sospechoso es o no un pedófilo.



El caso estalló el miércoles, cuando desde el Ministerio de Educación separaron del cargo al docente tras una investigación interna originada por la quejas de los padres de tres alumnas.

Tenía otra causa

El profesor Jorge Plaza, que fue separado de su cargo y quien anoche se encontraba prófugo por el supuesto abuso sexual contra al menos seis alumnas en la Escuela de Enología, ya tenía una causa abierta en el Tercer Juzgado Correccional, en el que se lo investigaba por el supuesto acoso sexual contra una alumna de la ETOA (Escuela Técnica Obrero Argentino), dijeron fuentes judiciales.