Dos vehículos, una Renault Kangoo y una Ford F-100. Dos freezers, dos hornos eléctricos, una cocina, una bomba de agua. Sillas y mesas, mercadería, verdura. Una silla de ruedas, muebles. Todo eso quedó reducido a chatarra a causa de un incendio en el depósito de una casa ubicada en el kilómetro 470 de la Ruta 20, en El Encón, 25 de Mayo.

La víctima fue María Morales (49), madre de dos chicas de 18 y 16 años, y de un adolescente de 14 que padece varios problemas de salud, como parálisis cerebral, epilepsia y retraso psicomotor.

El fuego comenzó a eso de las 2.30 de ayer, cuando la familia dormía. Fue un vecino el que les golpeó la puerta y a los gritos les dijo de las llamas, pero para cuando quisieron intervenir ya nada se podía hacer, pues el fuego ya había ganado prácticamente todos los rincones del depósito, de unos 20 por 8 metros. "Siento mucha tristeza. Todo lo levantamos con mucho esfuerzo, nadie nos dio nada. Uno nunca espera esto. Sólo quedamos con las camas y la ropa", dijo a este diario Morales. Agregó que desconoce qué causó el siniestro, afirmó que no fue por un problema eléctrico y aseguró que no descarta un ataque intencional, posiblemente perpetrado por ladrones que no pudieron llevarse nada.

Lo que más le duele a la mujer es la destrucción de la Kangoo, pues la utilizaba para trasladar a su hijo discapacitado a distintos lugares, como la escuela o el médico.

Para peor, contó que está desocupada y que subsiste con lo que le manda su expareja, que vive en Mendoza. "Mi mayor miedo es que le den convulsiones a mi niño y no tenga en qué llevarlo al médico. Yo siempre he trabajado, no me gusta que me den nada, a este galpón y a todo lo que tenía lo gané con trabajo, yo amasaba y mi pareja salía a vender. Pero ahora no vendría mal una ayuda", sostuvo Morales, que está cursando el último año de la secundaria.