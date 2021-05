Una dramática escena se vivió en las puertas del cementerio de Rawson, ubicado en calle San Miguel y Doctor Ortega, donde una mujer tuvo que correr y pedir ayuda tras el ataque de su pareja. Según las fuentes, Anastacio López Soto (53) estaba con su novia de 35 años participando de un sepelio y sin mediar palabra le pegó en la cabeza con un ramo de flores.

El hombre le dijo: "Yo soy dueño de hacer lo que quiera". Posteriormente, le dio un golpe de puño en el ojo y otro en el pecho. Por lo que la víctima intentó zafarse de las agresiones del hombre, quien es oriundo de Bolivia. Al lograr huir, la mujer pidió ayuda y unas personas que vieron lo que pasaba llamaron al 911.

"Más vale que no hagas nada porque ya me conocés", dijo el agresor, quien fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico. En sede de CAVIG, la víctima declaró que no sólo era golpeada sino que era sometida sexualmente por el acusado.