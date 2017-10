Un joven de Carlos Paz permaneció detenido 18 meses en la cárcel de Bouwer por un crimen que no cometió, según indicaron el fiscal y el juez en una audiencia que apenas duró dos horas este miércoles.

La pesadilla de Cristian Dameti (18) comenzó cuando el 25 de febrero de 2016, la propietaria de una empresa de venta de artículos para comercios denunciara que autores anónimos habían violentado una caja fuerte en su ausencia, se habían apoderado de más de 70 mil pesos y habían escapado.

Tras la denuncia, detuvieron a la hermana de Cristian, quien trabajaba para la propietaria de la firma. A los dos días, fue detenido el joven.

Ambos fueron encerrados en la cárcel de Bouwer en marzo de 2016. Luego de una serie de recursos, la hermana de Cristian, madre de una pequeña de tres meses, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Más tarde, fue desvinculada de la causa.

Pese a las innumerables marchas contra la detención del joven, Cristian continuó preso hasta este miércoles, cuando se llevó a cabo la primera audiencia en la que tanto el fiscal como el juez coincidieron en que las pruebas en su contra eran inexistentes.

Por una foto de Facebook

“La fiscal dijo que no encontraba pruebas suficientes, que a la Justicia no le alcanzaba con una foto de Facebook para detenerme. Fui una víctima más. La fiscalía número 1 me acusó, el fiscal Mazzuchi. La mujer llevó mi foto de Facebook y me acusó”, contó Cristian a El Doce.

El joven se lamentó porque lo alejaron de su hijo de dos meses y que por estar detenido perdió su trabajo.

“Ensuciaron mi nombre. Yo era empleado de la Municipalidad, yo al trabajo lo perdí. Seguiré buscando otro empleo al quedar absuelto. Tengo que recuperar mi vida, y el certificado de buena conducta”, dijo.

“Ahora con el abogado vamos a ver cómo seguimos”, dijo sobre los pasos que seguirá en la Justicia tras haber estado preso más de un año y medio por un delito que no cometió.