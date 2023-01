La última novia de Esteban Daniel Reinoso Tadini (32), el policía que murió quemado presuntamente tras provocar un incendio en la casa de ella, en Calingasta, negó tajantemente que él estuviera despechado y pidió que se investiguen otras líneas ya que sospecha que pudo ser víctima de algún ataque.

"Nada que ver", dijo sobre la teoría del despecho la joven de 19 años (pidió no ser identificada). Ella tiene su casa en Calingasta pero ahora vive en Mendoza, donde estudia. Con Esteban estaban separados desde mediados del 2022, pero se seguían viendo. Dijo que la última vez que lo hicieron fue el domingo 8 de este mes, tres días antes de la tragedia. Esa vez él viajó a verla y antes de regresar le dijo de hacerlo juntos, pero "le dije que no porque tenía mil cosas en la cabeza". "Bueno, está bien, yo me voy a alejar", le respondió él. Eso contó la chica, minimizando esas rispideces y agregando que cuando llegó a Barreal "me llamó para avisarme que llegó bien". De hecho, reveló que al día siguiente ella le habló y que quedaron en que miércoles o jueves de esa semana él viajaría de nuevo Mendoza y luego regresarían juntos a San Juan. "Pero pasó todo esto... por eso yo no entiendo", señaló.

Esteban murió en la mañana del jueves 12, estando internado en el Hospital Privado con el 70% de su cuerpo quemado. Allí había ingresado unas 24 horas antes, tras ser trasladado desde Calingasta en un auto que conducía la madre de su hijo. Según Fiscalía, Reinoso sufrió las quemaduras cuando provocó un incendio en la casa de su última novia, mientras ella estaba en Mendoza. En teoría lo hizo por despecho. Supuestamente ingresó por la madrugada e inició el fuego con combustible, con tanta poca fortuna que las llamas lo alcanzaron, pero pudo escapar y pedir ayuda a la madre de su hijo, que vive cerca y que declaró que Reinoso llegó desesperado, solicitándole auxilio, por lo que luego de ducharlo salieron en auto rumbo a Capital, sin informar nada a nadie. "Los bomberos primero me dijeron que hubo un accidente eléctrico. Cuando fallece Esteban, no sé por qué, lo vincularon con el incendio en mi casa", expresó la chica. Agregó que esa madrugada estuvo mensajeándose con el policía, que a la 1.20 él le envió "que se sentía mal, que tenía la presión baja". "Eso fue lo único, nunca insinuó nada, nunca peleamos, nunca estuvimos enojados. A mí esto no me cierra", opinó. "Cuando mi mamá estaba viva, él era como un hijo más, hasta tenía llave de la casa y ropa suya. Por eso no creo que se haya atrevido a incendiar algo que era como de él", destacó.

Esa madrugada, cuando una tía le llamó para avisarle del incendio, ella le mandó un mensaje a Esteban preguntándole si podía ir a ver qué pasaba. Una prueba de que nunca pensó que él podía estar involucrado en la causa, valoró. Esa noche el muchacho no le respondió y horas después, cerca de las 8, se enteró que estaba internado cuando desde la seccional la llamaron a declarar. "Me largué a llorar, no entendía nada y ellos tampoco", aseguró.

Entonces, ¿en qué circunstancias pudo haberse quemado casi todo su cuerpo? La joven no apuntó abiertamente contra la madre del hijo de su ex. Pero pidió que se investigue y reveló que "ella me quiso pegar varias veces, por celos". Es por eso que días atrás solicitó medidas de protección en la comisaría de Barreal, por temor a que le haga algo cuando esté en San Juan: "Como mi casa se quemó alquilé una posada, bien lejos del centro, para que ella no pueda hostigarme". "Esteban era mi segunda cabeza. Hace muy poco se me fue mi mamá y ahora que se vaya él ya es demasiado", lamentó. "Quiero saber qué pasó. ¿Cómo conectan mi casa con Esteban? Nadie me lo dijo. ¿Y si ella (la madre del hijo) le hizo algo?", se preguntó.