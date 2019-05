Víctima. Genoveva "Beba" Ríos tenía 73 años y sufrió quemaduras el mismo día que la internaron por un ACV.

Los investigadores tienen el convencimiento de que al menos un delito se cometió contra Genoveva Ríos (73): las lesiones culposas (sin intención) que sufrió en un 30% de su cuerpo cuando entró en llamas un tubo de oxígeno que llevaba entre sus piernas mientras era trasladada en el interior del hospital Marcial Quiroga. Fue una situación que lamentar por partida doble, porque ese accidente ocurrió el mismo día, el 15 de abril pasado, en que la mujer llegó desde Angaco para ser internada por un ACV (accidente cerebrovascular). Ocho días después, el 23 de abril, falleció y desde entonces se instaló una polémica que aún no puede ser esclarecida: ¿las llamas causaron la muerte? ¿el ACV? ¿una combinación de ambas? ¿hubo o no un homicidio culposo?

La jueza Silvina Rosso de Balanza ordenó varias pruebas para determinar con claridad qué causó la muerte.



Para que no queden dudas, la jueza del caso, Silvina Rosso de Balanza (Cuarto Juzgado Correccional) ordenó un examen a fondo. Y eso incluye, entre otras pruebas, conocer cómo es el protocolo para el manejo de los tubos de oxígeno con los pacientes y una pericia de bomberos en el tubo en cuestión, para determinar si la falla fue de ese objeto o humana.



Y sobre todo un estudio del médico forense, que incluirá no sólo la revisión del cadáver (ya se estableció que sufrió una falla multiorgánica) sino también la historia clínica de la víctima, indicaron fuentes judiciales.



Quién sí está convencido de que la muerte fue una consecuencia directa de las quemaduras es Rodolfo Calderón (58) uno de los hijos de Genoveva: "Cuando vi el cuerpo de mi madre me convencí de que no había fallecido por el ACV, sino por las quemaduras", precisó el hombre.



Y agregó: "Lo único que queremos es que esto no se vuelva a repetir. A mi mamá no me la van a devolver, pero no queremos que nadie más pase por esto".



Según Calderón, pondrán un abogado en el caso para poder intervenir legalmente y también decidir qué caminos seguir.



Mientras tanto, a la investigación penal también se sumó una interna dentro del propio hospital Marcial Quiroga para deslindar responsabilidades.



Revisan los tubos



Luego accidente que sufrió Genoveva Ríos y de que un enfermero saliera herido en una mano en otro accidente mientras manipulaba el manómetro de otro tubo en 9 de Julio, el último martes, Salud Pública ordenó revisar todos esos objetos y una recapacitación a las personas encargadas de su manejo.