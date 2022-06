El excacique de la Comunidad Huarpe de 25 de Mayo, Ariel Andrés Carmona (36), pidió ayer, a través de su defensa, que se anule el juicio abreviado del pasado 7 de abril, que él mismo firmó y en el que había aceptado la pena que finalmente le aplicaron: 8 años por el abuso sexual gravemente ultrajante de dos nenas (tenían entre 6 y 8 años) que habían ido a jugar a su casa con otros niños, entre los años 2015 y 2016. El defensor Gustavo Federico Sánchez pidió invalidar esa sentencia, que se ordene un nuevo juicio oral y que, mientras tanto, su cliente quede en libertad.

La Fiscal de Impugnación Silvina Gerarduzzi se opuso a ambos planteos. Y ayer la jueza del Tribunal de Impugnación Ana Lía Larrea resolvió rechazar el pedido de liberar a Carmona, porque consideró que el reclamo fue extemporáneo, es decir realizado fuera del término exigido por la ley procesal. Ahora, la jueza tiene 30 días hábiles para resolver si finalmente anula o no el juicio abreviado.

Ariel Andrés Carmona, excacique huarpe

Carmona dijo que el día que aceptó los delitos y la condena que le impusieron estaba "omnubilado".

Carmona había sido cacique de la Comunidad Huarpe y ahora es integrante del Concejo de esa agrupación. También trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar que depende el Ministerio de Industria de la Nación. Había sido detenido el 24 de septiembre pasado, tras ser denunciado por la madre de una de las nenas y pasó 37 días preso hasta que lo excarcelaron, por considerar que no se fugaría no obstaculizaría la investigación.

El pasado 7 de abril, el juez Diego Sánz homologó el acuerdo de juicio abreviado firmado por Carmona y su anterior defensa, y lo condenó a 8 años. Pero ayer su nuevo defensor pidió anular esa salida del caso, por considerar que no se dio un requisito formal (la fecha y hora de la sentencia). Criticó además por "insuficientes" los informes periciales de las menores que dijeron haber sido sometidas por Carmona. Y el propio acusado dijo que el día que firmó y ratificó el juicio abreviado estaba como "omnubilado" y no sabía lo que había hecho.

Al contestar los planteos, la fiscal Gerarduzzi le pidió a la magistrada rechazarlos, porque no es cierto que la sentencia carece de fecha y lugar ("constan en el fallo por escrito"). Cuestionó a la defensa por la "manera artificiosa" de tramitar sus reclamos. Recordó que Carmona dijo comprender lo que hacía, que no estaba probado que eso no era así y que siempre estuvo defendido (Sánchez es el tercer defensor) y sus abogados sí entendían el trámite del proceso.

También habló de "deslealtad procesal" y la "contradicción" de la defensa. "El nuevo defensor no puede alterar los trámites ya cumplidos o ir en contra de los actos concretados por las anteriores defensas", aseguró la fiscal Gerarduzzi, citando un fallo de la Corte de Justicia sobre ese punto.