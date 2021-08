Rodrigo Nicolas Sánchez Rivoletti fue condenado a 6 meses de prisión condicional, le prohibieron acercarse a la víctima y le ordenaron cumplir con un programa en un Centro de Rehabilitación en Pocito luego de haber amenazado a su expareja, quien está embarazada de 6 meses.

Según las fuentes, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle San Lorenzo, en Capital. Sánchez llamó a su ex y le pidió ver a uno de los niños. Pero ella le contestó que no porque no es su hijo y él la amenazó: "A mi no me importa pudrirme en el Penal, ya me cruzo y te pudro el rancho".

Luego, el sujeto llegó hasta la casa de la víctima y golpeó con violencia la puerta. Ella le abrió y Sánchez le gritó: "Te voy a prender fuego la casa con vos adentro. Seguí haciéndote la viva. Ya me las vas a pagar".

La mujer realizó la denuncia y Rodrigo Nicolas Sánchez Rivoletti recibió su sentencia.