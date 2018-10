Sobreseído. Carlos Tacca (66) fue sobreseído luego de que pagara el mínimo de la multa por dos delitos y ofreciera leche para reparar el daño causado.

Una de las más escandalosas sustracciones de drogas y plata perpetradas por un exempleado judicial en la propia sede del juzgado federal (casi 40 kg de estupefacientes, más de $40.000), tendrá un final no menos sorprendente con los tres involucrados: Carlos Tacca (66), exsecretario del juzgado federal acusado de facilitar esa sustracción, por negligencia, fue sobreseído con el pago de una multa de casi $9.000 y 144 litros de leche. El principal implicado, el exempleado Sergio Fabián Puentedura (52), admitió su autoría en un juicio abreviado y aceptó un castigo de 6 años de cárcel. Y Armando Alberto "Pato" Zárate, el narco que confesó haber vendido la droga sustraída y haber reemplazado el secuestro original con guano de vaca u otras sustancias, tampoco recibirá condena alguna, beneficiado por la vieja ley del arrepentido, pues detalló cómo era la maniobra.





El exsecretario



Según fuentes judiciales, Carlos Tacca pagó casi $9.000 de multa y ofreció entregar a Casa Cuna 24 litros de leche por mes (durante 6 meses) como reparación del daño causado. El fiscal federal Francisco Maldonado no se opuso. Y los jueces federales Alberto Carelli, Héctor Fabián Cortez y Juan Carlos Turcumán lo desligaron para siempre de esa causa porque, en realidad, no tenían otra salida: a Tacca le atribuían dos delitos en su modalidad culposa (malversación de caudales públicos y facilitar la desaparición de medios de prueba) castigados con multa. Y en esos casos se prevé que, al pagar el mínimo y reparar el daño causado, el imputado será sobreseído con la extinción de la acción penal.



Luego de múltiples intentos por desligarse y atribuir todo a la confianza que le tenía a Puentedura, Tacca finalmente se acogió al beneficio de la extinción de la acción. Eso sí, sin hacer demasiados gastos, pues no contrató a un defensor particular y realizó todos sus planteos a través del defensor oficial Esteban Chervín, pagado por el Estado, precisaron voceros judiciales.

El exempleado Sergio Fabián Puentedura (52) será el único castigado por la escandalosa sustracción de drogas y plata. Aceptó 6 años de cárcel.



Puentedura, 6 años

Las otras dos patas de ese escándalo son el exempleado Sergio Fabián Puentedura y el narco Alberto Armando "Pato" Zárate.



El caso había sido denunciado el 30 de mayo de 2015 por la actual secretaria, Laura Farina, cuando ingresó en lugar de Tacca y se topó con un gran desorden y, lo peor, el faltante de drogas y dinero incautado al narcotráfico.



Puentedura no tardó en quedar en la mira, pues en su oficina se centraba casi todo el problema, indicaron.



La investigación pronto involucró a Tacca porque ya en la primera investigación abierta por la sustracción de drogas y dinero, el juez federal Leopoldo Rago Gallo había ordenado depositar la plata en un banco y destruir las drogas, y su entonces secretario penal nº5 no lo había hecho. Otros empleados dijeron también que el exsecretario estaba al tanto de las desprolijidades de Puentedura y no hizo nada. Y declararon que tampoco fue celoso en su trabajo, pues dejaba las llaves de la oficina donde estaban los estupefacientes secuestrados en un cajón sin llaves de su escritorio. Y las de la caja fuerte donde se guardaba la plata detrás de un Código Civil en una estantería, al alcance de cualquier empleado.



En plena investigación, Zárate pidió declarar como arrepentido y hundió al exempleado. Dijo que todo se inició cuando visitaba a Puentedura para que le devolviera unos $3.000 que había entregado como fianza. Y que luego de múltiples intentos sin éxito, el exempleado lo citó en un lugar de Concepción y le entregó marihuana para que la vendiera y se repartieran las ganancias, como forma también de cancelar la fianza. Fue la primera de muchas entregas en un negocio que, además, le demandaba a Zárate rearmar los paquetes originales de drogas con otras sustancias, como excremento de animales, yeso, cafeína, entre otras.



Al final, la investigación demostró que entre el año 2010 y marzo de 2015, Puentedura sustrajo 877 porros y 36,663 kg de marihuana, 2,275 kg de cocaína y más de 40.000 pesos.



Ese escándalo había llegado a juicio, pero de los tres implicados, sólo Puentedura recibirá una condena efectiva.





>Carena sigue complicada

Carlos Tacca pudo zafar de un juicio oral y público, pero hasta ahora todo parece indicar que la otra ex secretaria federal, Paula Carena, no correrá la misma suerte. El 24 de noviembre de 2011 la propia Carena denunció en Gendarmería el primer caso de sustracción de drogas y dinero del juzgado federal (al final se estableció que eran unos 15 kg entre cocaína y marihuana, más $27.000). Y si bien se sospechó de otro exempleado, Rogelio Videla, y de un narco, Pedro Guiñez, un tribunal federal ordenó investigarla también y quedó procesada por su actuar negligente (la misma maniobra atribuida a Tacca). Pero Fiscalía pidió investigar otros delitos que se castigan con prisión y no sólo con multa y le dieron la razón. Según fuentes judiciales, la exsecretaria será indagada por no cumplir sus deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Y puede llegar a juicio.