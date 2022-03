La causa que tiene a Facundo Martín Torraga (46) acusado de golpear y causar lesiones a su pareja pasó a juicio, luego de que su abogado Leonardo Villalba y la fiscal Virginia Branca no llegaran a un acuerdo para abreviar el proceso. La propuesta de Fiscalía consistía en una condena de ejecución condicional, confiaron fuentes judiciales. Ayer se realizó en Flagrancia la audiencia de presentación, en la que el hijo del exbodeguero Mario Arnoldo Torraga se negó a declarar ante el juez Eduardo Raed, quien le dictó prisión preventiva hasta el jueves que viene, cuando sea el juicio. El defensor había pedido la detención domiciliaria, pero el magistrado optó por mandarlo a una comisaría. Ahora la fiscal aguarda un nuevo informe médico que podría complicar aún más a Torraga, pues posiblemente causó lesiones graves en la víctima y no leves, calificación que pesa hasta ahora sobre él (lesiones leves agravadas por el vínculo). Lo que lo comprobará o no es una tomografía que deben practicarle a la mujer y que demostrará si tiene o no una fisura en uno de los parietales, zona donde sigue sintiendo dolor.

La víctima es una abogada (no identificada para preservar su integridad) que mantenía una relación sentimental con el imputado.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cerca de las 2 de la mañana, en la casa de la mujer, en Rivadavia. La abogada acusó que Torraga llegó a su domicilio porque a las 4 se iban de viaje juntos y que empezaron a discutir por una cuestión de permisos, ya que él tiene una pulsera electrónica con la que es monitoreado por otra causa que tiene abierta (ver aparte). La mujer señaló que Torraga se ofuscó, que la tomó del cuello, que golpeó su cabeza contra una pared y que la arrojó al piso. Mientras que, para defenderse, él aseguró a los policías que ella le había pegado con un sifón en la cabeza.

El abogado Villalba intentó conseguir una probation para su cliente, pero Fiscalía se opuso y el juez también.



La otra acusación

Torraga había sido detenido el pasado 2 de mayo, luego de que su expareja denunciara que, en agosto de 2019, la había golpeado y violado. La jueza Verónica Chicón le había dictado un mes de prisión preventiva. Pero el 28 de ese mes el juez del Tribunal de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h) se la revocó.