El futbolista argentino Ezequiel Esperón, de último paso por el club Atlante de México, murió este domingo por la mañana luego de caer de un sexto piso mientras se encontraba con amigos en un departamento del barrio de Villa Devoto.

Esperón, de 23 años, participaba de un encuentro con amigos, según informó la policía. En determinado momento, se apoyó en una reja que estaba mal cerrada y cayó al vacío. Fue socorrido de inmediato por personal del SAME, que lo trasladó al Hospital Zubizarreta aún con vida.



Ezequiel Esperón, con amigos, en la noche del sábado. (Instagram @franrisoleo)

El joven mediocampista falleció en el centro asistencial, cuando era atendido por los médicos, a raíz de los politraumatismos graves que sufrió por la caída.

Esperón había iniciado su carrera como futbolista en All Boys, club que envió sus condolencias a la familia del fallecido: “El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón. Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos”, fue el mensaje de la entidad de Floresta en las redes sociales.

En el plano internacional, el jugador tuvo pasos por Inter y Gremio de Porto Alegre en Brasil. Esta última institución lo cedió a préstamo al Atlante de México, equipo del cual se había despedido el pasado 2 de mayo. Actualmente, estaba sin club.

Este domingo, Atlante homenajeó a Esperón con un minuto de silencio en la previa del duelo ante Alebrijes de Oaxaca en el estadio Andrés Quintana Roo. El argentino había estado dos temporadas en los Potros de Hierro.