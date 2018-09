Luego de que el juez de Instrucción Martín Heredia Zaldo le enviara una nota al Jefe de Policía con durísimas críticas hacia los efectivos de la seccional 29º de Santa Lucía por su accionar en el caso de hombre muerto a causa de un empalamiento, el secretario de Seguridad de la provincia también fue duro con el Poder Judicial.

En diálogo con Diario de Mediodía de Radio Sarmiento, Gustavo Fariña explicó que “se iniciaron sumarios administrativos para el personal policial de la Comisaría 29º por no habían visto señales de homicidio, pero con respecto el primer informe, no vieron señales de un crimen, según las hipótesis y la autopsia no tienen en claro que haya sido un empalamiento”.

En el mismo sentido, el funcionario manifestó que “a nosotros nos interesa saber cuál fue el accionar de la policía y, si esta floja, hay que capacitar en ese aspecto. La Policía comunica y pasa a ser herramienta de la Justicia, que también tiene falencias porque ante situaciones así es el juez o el secretario el que tiene que estar en la zona del hecho porque está más capacitado”.

Al referirse a la relación Gobierno-Poder Judicial, Fariña sostuvo que “en casos puntuales estamos trabajando bien al igual que con Flagrancia , pero en estos casos se encienden las alarmas porque en vez de estar en el lugar del hecho, la Justicia funciona a control remoto”.

Por último, señaló que “no fue un buen abordaje de ambas partes y a nosotros nos preocupa. Cada uno tiene que afrontar la parte que le toca y tenemos que capacitar a nuestros policías en abordaje delictivo. Pero ellos (por el Poder Judicial) también deben reconocer que en este caso sabemos que no fueron y lo ideal hubiera sido estar ahí”.