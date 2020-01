Un nuevo testigo aportó ayer detalles sobre el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y dijo que pudo observar a "cuatro agresores", aunque no pudo identificarlos, y se refirió además "cuatro golpes muy fuertes" que lo "neutralizaron", según señaló el abogado que representa a la familia de la víctima, Fernando Burlando. Según Télam, el letrado aseguró que este testigo "pudo observar parcialmente" lo sucedido, ya que se encontraba en la puerta del boliche "Le Brique" la madrugada del ataque, y dijo que "no recuerda ni pudo ver los rostros" de los agresores, por lo que no podría participar eventualmente en una nueva rueda de reconocimiento. "Desde otra perspectiva, este testigo habló de cómo fue la golpiza y de la brutalidad", señaló el abogado, quien mencionó a "cuatro agresores y relata circunstancias de cómo le impedían a los amigos" de Fernando (19) "llegar para auxiliarlo, reduciéndolos con golpes de puño y y patadas".