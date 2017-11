Un hombre fue detenido y una motocicleta secuestrada en el marco de la investigación que se lleva adelante por el violento asalto en una carnicería barrio Vila El Libertador donde el dueño del local y un verdulero resultaron baleados.

“Hay un detenido y han secuestrado una moto”, dijo el comisario Jorge Gómez a Mitre Córdoba, aunque aclaró que restan peritajes para determinar fehacientemente si hombre tiene relación directa con el hecho. “La banda es de la zona sur. Tenemos identificado y seguimos todas las hipótesis. Tenemos un aprendido. Tenemos que esperar que el fiscal lo involucre directamente en el hecho”, dijo.

El comisario indicó que el apresado tiene antecedentes. “Es mayor de edad, con antecedentes. Hay una moto secuestrada, la encontramos en le vía pública conducida por unos sujetos”, indicó. “Tenía un pedido de captura ya no vigente”, agregó.

Baleado, a trabajar

El dueño de la carnicería, que recibió dos balazos durante el hecho, se presentó este martes para abrir las persianas del local como lo hace todos los días.

“Voy a levantar las persianas y a seguir trabajando. Es mi fuente de trabajo. En las paredes de este negocio no hay hormigón, corre sangre”, dijo Cesar Arbas.

Consultado sobre la detención de un hombre por el robo, el dueño del local dijo que espera que se esclarezca el hecho. “Yo tengo la escuela del trabajo. Hoy tengo que trabajar. No he hecho nada malo yo para no abrir mi negocio. Ni siquiera le hice algo malo a los delincuentes, Tuve una reacción lógica para defender lo mío”, cerró.