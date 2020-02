El acusado, Félix Castillo, junto a su defensor Nicolás Fiorentino que, ante este diario, negó haber realizado tal maniobra.

Mariana Flores (27) no lo dudó: ante el tribunal de la Sala III de la Cámara Penal, admitió ayer que ella escribió, en septiembre de 2018, una carta en la que le manifiesta a la madre de su ex Félix Castillo (33), que había estado "confundida" y que la "disculpara" por señalar a su hijo como el asesino de quien entonces era su pareja, Cristian Díaz (34). Pero enseguida aclaró que fue por la complicada situación económica que pasaba, pues no tenía dónde ir (tiene dos hijos del acusado y otro del fallecido) y la madre del sospechoso le ofreció alojamiento, a cambio de ese favor. Sin embargo su revelación más resonante fue haber apuntado al abogado del acusado, Nicolás Fiorentino, como quien le dictó cada palabra de esa carta. Y también como quien la llevó luego hasta una escribanía, donde sólo firmó ("recién me entero ahora lo que dice", dijo ayer), el mismo testimonio que dio en la Justicia, con la salvedad de que en la escribanía despegaba a Castillo como autor del crimen de Díaz, cometido alrededor de las 3,30 del 4 de marzo de 2018 en la Villa Mariano Moreno, Chimbas.

"Fue el doctor Fiorentino (lo señaló en la audiencia) el que me dictó esa carta y luego me llevó a la escribanía a firmar. Pero no es la verdad, esa madrugada yo le reconocí la voz y le vi la cara a Castillo. Él mató a Cristian", dijo la joven.

Luego de escuchar esos detalles, el fiscal el juicio, Daniel Galvani, le pidió a los jueces Maximiliano Blejman, Eugenio Barbera y Silvina Rosso de Balanza, que extraigan copias del expediente y manden a investigar si Fiorentino cometió o no algún delito.

Félix Castillo está acusado de cometer homicidio simple, tentativa de femicidio y abuso se arma

¿Qué dijo el letrado? "Yo no he influido en la voluntad de efectuar la declaración (concretada en la carta) y mucho menos en el contenido. Lamentablemente se da en una situación de conflictos familiares. Desconozco los motivos que llevan a esta joven a decir esto ahora, pero me tiene sin cuidado", dijo ayer el letrado.

Además de explicar el polémico origen de la carta, Flores detalló cómo fue que mataron al padre de su primer hijo. Según contó, estaban en las afueras de la casa cuando vieron en la oscuridad a un sujeto que se les acercó y le preguntó al joven si era Cristian Díaz. Cuando este se lo confirmó y le tendió la mano para saludar, el sujeto se la tomó y comenzó lo que ella creía una pelea (en realidad, Díaz estaba siendo apuñalado). En la confusión -dijo- trató de separarlos, y fue ahí que primero le conoció la voz y luego le vio la cara a Castillo, quien la tomó del pelo, le pasó perversamente el cuchillo por el rostro diciéndole "acordate de tus hijos" y asestándole cortes y algunos puntazos.

Flores aseguró que ocho años atrás tuvo una relación con Díaz, de la que nació su primer hijo. Y que, tras separarse, inició una convivencia de unos 4 años con Castillo marcada por una violencia ("me daba golpes en la cabeza", precisó), que se incrementó cuando supo que Díaz se había hecho cargo de la manutención del mayor de los chicos.

"El me decía que tenía que estar con él", en alusión a la posesiva conducta del acusado.

Previo al crimen, la joven aseguró que Castillo fue dos veces por la casa de la víctima, donde ella vivía, y que en una de las ocasiones atacó a pedradas la vivienda. También aclaró que concretó al menos dos denuncias contra el acusado.

Para hoy se esperan las declaraciones de dos médicos.