El fiscal Mario Panetta (UFI Cavig) anticipó que buscará una condena de 4 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para un médico cuando sea enjuiciado por el presunto abuso sexual de dos pacientes que atendió en el Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento.

La jueza de Garantías Gemma Guerrero este lunes elevó la causa a juicio, instancia en la que Fiscalía intentará demostrar la culpabilidad del médico Miguel Amado (60), también conocido en el teatro local por su rol de actor, quien está acusado de haber manoseado a dos mujeres el año pasado. Es por eso que le imputan el delito de abuso sexual simple (dos hechos).

En la otra vereda, los defensores Martín Zuleta y Silvia García buscarán que su cliente sea absuelto.

Según la acusación, Amado se propasó con una mujer el 19 de octubre del año pasado, cuando ella fue a atenderse al Hospital Ventura Lloveras por un malestar estomacal. En la denuncia consta que el médico le hizo tacto en el abdomen y en la espalda, y que luego de eso bajó sus manos a los glúteos. La denunciante también expresó que le tocó la vagina por debajo del pantalón.

Miguel Amado

La otra presunta víctima fue al hospital algunos días después, el 3 de noviembre. Ella refirió que iba por un dolor de garganta y que el médico le terminó tocando sus pechos. Fue esta mujer la primera que denunció el caso ante la UFI Cavig. Cuando la información salió a la luz en los medios, la otra supuesta víctima (no se conocen entre ellas) recordó lo que le había pasado y se animó también a exponer su experiencia ante la Justicia.

QUIÉN ES MIGUEL AMADO

Además de la medicina, se dedica a la actuación. Fue protagonista, por ejemplo, de la comedia de humor negro “Se me murió entre los brazos”, interpretando el personaje de una mujer. También fue parte de "El nuevo mundo", otra obra conocida en el mundo de la actuación.

“Se me murió entre los brazos” rodó en el Teatro del Bicentenario

Referentes teatrales contaron que pertenece a una camada de artistas que dejaron su huella en el teatro independiente local.

LA VERSIÓN DE UNA DE LAS DENUNCIANTES

DIARIO DE CUYO accedió a lo que la segunda paciente expresó sobre el hecho. Dijo que acudió al Ventura Lloveras a la 1 de la mañana del 3 de noviembre (de 2022), al sector de Urgencias. Agregó que fue con su pareja, ambos a hacerse atender porque "nos dolía mucho la garganta y teníamos fiebre".

"Entramos los dos a la sala para ser atendidos. El doctor Amado decide atender primero a mi pareja. Luego que lo atendió a él lo hizo salir para atenderme a mí", rememoró. Y siguió: "Comenzó a revisarme, hizo que me pusiera de pie. Él se puso atrás mío, me sujetó los brazos y comenzó a apoyarme sus partes íntimas y a frotar las mismas en mi cola y también me agarró los pechos".

La mujer manifestó que en ese momento "empecé a gritar a mi pareja. Se sintió el ruido de la puerta porque alguien venía entrando. Él (el médico) se asustó, me soltó y yo aproveché y salí corriendo a pedir ayuda".

Siguiendo con el relato de la paciente, junto a su pareja se dirigió hacia unos policías que justo estaban en la puerta del hospital, a quienes le contaron lo sucedido. Ellos les recomendaron hacer la denuncia.