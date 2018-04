Un terrible hecho vivió una vecina de Concepción el pasado viernes por la mañana. Dos hombres ingresaron a su vivienda, la golpearon, salieron con su televisor y la arrastraron tras huir con un tercer ladrón en una moto.



El robo se produjo a las 6,45 de la mañana. "Los dos hombres rompieron la puerta, entraron y cuando vieron a mi mamá la golpearon con una silla y la tiraron al suelo. Rápidamente se acercaron al televisor 49 pulgadas y lo arrancaron. Después de golpearla nuevamente, salieron", contó Federico Hausser, hijo de la mujer que vive a 5 cuadras de la comisaría.



Y agregó que "en ese momento, otro hombre llegó en moto, en contramano y ambos se subieron. Mi mamá se colgó del que llevaba el televisor para tratar de recuperarlo y la arrastraron varios metros hasta que se deshicieron de ella". De inmediato, la familia se comunicó con la policía, que llegó 5 minutos después, sin embargo no atraparon a los ladrones. "Ellos llegaron y dijeron que se iban a buscarlos. Nos dijeron que no salieron porque justo estaba el cambio de guardia", relató enojado Hausser, quien aseguró que hasta ayer al menos no tenían noticias sobre el violento hecho policial que les tocó vivir.