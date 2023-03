Este miércoles, al no acordarse un juicio abreviado en el sistema de Flagrancia, se conoció un caso de violencia de género en el que un hombre fue víctima de la ira de una mujer.

Según fuentes judiciales, el hecho tuvo lugar el pasado domingo por la noche. María Florencia Manrique se enojó porque supuestamente su expareja no le había reintegrado a la hija de ambos. La Srta. La mujer le reclamó que le entregara a la menor, pero él se negó aduciendo que ella se encontraba en estado de ebriedad y no debía conducir el vehículo con su hija en el interior del mismo.

Ante esta situación, ambos llamaron al 911. Manrique se mostraba cada vez más ofuscada, por lo que comenzó a ejercer fuerza sobre una ventana que da a la vereda del inmueble, generando que los dos marcos corredizos, con sus vidrios, se salieran de la pared y cayeran dentro de la vivienda.

Esto no posibilitó el ingreso al inmueble, ya que la ventana tiene una reja, pero no se dio por vencida, fue hasta su auto para sacar la llave cruz y fue nuevamente por su objetivo. Golpeó la puerta de la vivienda hasta romperlay luego hizo palanca sobre el marco, intentando abrirla por la fuerza, pero el dueño de casa finalmente la abrió para no que se generen más daños.

En ese momento llegó la policía e intentó calmar los ánimos, pero Manrique continuó gritando e insultando a su expareja hasta que se abalanzó sobre él, lo mordió y los rasguñó hasta romperle la remera que tenía puesta.

Ante esta situación de descontrol de Manrique, el personal policial procedió a la aprehensión, pero se resistió y rasguñó a un uniformado. Reducida la agresora, fue trasladada hasta una comisaría, este miércoles no llegó a un acuerdo para ser castigada en un juicio abreviado y el próximo 5 de abril afrontará un juicio común por lesiones leves agravadas por el vínculo, en contexto de violencia intrafamiliar, daño simple y resistencia a la autoridad agravada en concurso real.