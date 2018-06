Una mujer de 27 años murió este jueves mientras le practicaban un estudio de rutina en Diagnóstico Médico, una clínica de Recoleta. La Justicia investiga ahora si se trata de un caso de mala praxis.

El esposo de María Cristina Portillo Martínez contó que mientras esperaba a su mujer en los pasillos de la clínica, salió una doctora a contarle que habían tenido complicaciones durante el estudio: "Hizo una reacción alérgica que la descompensó, la tuvimos que entubar, vino la emergencia, la reanimamos y no pudimos sacarla".

Un equipo de 15 médicos intentó salvarla sin éxito y ahora la Justicia tendrá que esclarecer si la muerte se produjo por mala praxis. "Aparentemente hubo un problema con la anestesia", detalló a Crónica el abogado de la familia de la víctima, Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien comparó su caso con el de la periodista Débora Pérez Volpin.

En medio del dolor, el marido de la mujer aseguró que había informado sobre todas las drogas a las que era alérgica. Los profesionales indicaron que se le había pasado "toda la medicación que hay que pasarle". Aún así, todo salió mal.

Según relató el hombre, la médica se mostró conmovida por la situación: "Yo tampoco puedo creerlo, nunca me pasó esto en 20 años de médica. Hubo un equipo de más de 15 personas pero no la pudimos sacar. Tengo un dolor absoluto. Estoy desesperada como vos". Desde el centro médico, no hicieron todavía ninguna declaración pública al respecto.