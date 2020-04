Anoche, una mamá de Rawson acostó a su hijo de 11 años y se fue a dormir. Minutos más tarde se levantó y fue a verlo, para ver si se había destapado, en ese momento descubrió que el chico no estaba en la cama. De inmediato hizo la denuncia y, ahora, la familia pide colaboración para encontrarlo.

El chico buscado es Santiago Díaz, quien se fue de su casa en el interior de una vivienda del barrio Manantiales.

“Todo sucedió antes de la una de la mañana. Lo hemos buscado por todos lados pero no lo encontramos. No sabemos dónde puede estar. Él no se llevó plata ni celular, porque no tiene, usa el de su mamá”, contó Lisando Arroyo, padrastro del niño.

Y agregó que, “hace un par de días se fue para jugar con unos amigos, pero estaba cerca y volvió ahí nomás. Es la primera vez que no sabemos de él por tanto tiempo”.

Por otra parte, el hombre pidió que si alguien tiene información sobre el paradero del menor que llame al 911. “Estamos desesperados”, aseguraron desde la familia.