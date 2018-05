Para Augusto Laspiur era una noche más con amigos. Pero el cumpleaños de 15 al que asistió terminó de la peor manera. Un grupo de cinco adultos, presuntamente en estado de ebriedad, lo golpearon salvajemente hasta dejarlo hospitalizado.

Según contó desde el sanatorio privado donde se encuentra internado, desde el comienzo de la fiesta un grupo de hombres mayores de edad comenzaron a molestarlos, empujarlos y hacerle bromas fuera de lugar. "Desde que entramos nos tiraban el pelo y nos decían cosas, en principio no le dimos importancia pero después el ambiente se puso denso", relató a DIARIO DE CUYO.

Augusto aseguró que en un momento decidieron abandonar el salón cansados del hostigamiento y fue entonces cuando comenzó la pesadilla. "Me tiraron al piso y me pateaban. Llegaron a partirme una botella en la cabeza. Sentí que me mataban. Jamás sentí una violencia como la de anoche", dijo aún asustado.