Cuatro años de prisión le impuso este jueves el juez 24 penal municipal Hernando Díaz Franco a Leily Vanegas, una mujer de 29 años, madre cabeza de familia de dos niñas en Bogotá.

Esto ocurrió mientras, el agresor, Santiago Garavito, que cumplía una condena de 6 meses de prisión por violencia intrafamiliar agravada, denunció a Vanegas, exesposa y victima por el mismo delito.

Los hechos sucedieron el pasado 5 de junio de 2015 cuando Leily tenía que ir a sustentar su tesis de grado en la carrera de Psicología e invitó a Garavito a una celebración con sus amigas.

Sin embargo, el hombre comenzó a agredir a su pareja, al final de la velada.

“Me lanzó un puño, me tumbó al piso, me golpeó todo el cuerpo. Sufrí de una agresión brutal. Sangré mucho, estaba destruida”, dijo Leily al diario El Tiempo.

Leily quedó desmayada en el suelo y tuvieron que arrastrarla hasta el conjunto residencial, como se puede ver en varios videos de las cámaras de seguridad. “Mareada, él me susurraba que si les decía algo a los vigilantes me mataba, pero ellos me miraban aterrados. Otro joven del conjunto también le reclamó, pero el que me salvó la vida fue el señor Ulises”.

En su defensa Garavito afirma que el día de los hechos, Vanegas también le habría causado lesiones personales.

No obstante, en varios videos se puede ver cómo la comunidad se percató de la agresión contra la mujer, por parte de Garavito y en una reacción inmediata el victimario recibió múltiples golpes propinados por vecinos, estas heridas ahora son atribuidas a Vanegas, mismas por las que ya hay un fallo condenatorio.

Ambos fueron llevados a Medicina Legal. “A él lo revisaron y aprovechó la situación para decir que era yo la que lo había agredido y a mí no me atendieron porque tenía sangrado activo y requería atención médica”, agregó Leily.