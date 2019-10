Pericias. Criminalística trabajó recolectando pruebas en la casa. Todo indica que el ventilador estaba a una distancia baja. "Mi hermana está destruida", dijo una tía de la víctima, que tenía 6 meses.

Durante la mañana de ayer, mientras efectivos de Criminalística sacaban fotos, tomaban medidas y recolectaban otras pruebas para esclarecer la muerte de Giuliana del Valle Sotayan, en el ingreso de esa casa del Barrio Justo Castro I, en Caucete, a los familiares de la pequeña de 6 meses todavía les costaba entender su trágico fin. La bebé no resistió las graves lesiones que sufrió al cortarse en la cabeza con las paletas de metal de un ventilador de techo, cuando un amigo de su madre (en la Policía dijeron que es el padrastro) la elevó mientras jugaba con ella. Ese muchacho se llama Jesús Michel Zalazar (26) y fue detenido, acusado de homicidio culposo (matar sin intención). "Fue un accidente, estaba jugando con ella, que lo suelten porque no fue su intención", pidió ayer Aldana, tía de la víctima, quien no aguantó las lágrimas cuando recordó cómo fue el accidente, ocurrido alrededor de las 14 del último domingo. "Mi hermana (madre de Giuliana) estaba cocinando, me dijo que ya estaba la comida entonces yo me puse a poner la mesa. A todo esto Jesús tenía a la bebé alzada, estaba jugando con ella en el comedor. De repente sentí el golpe en el ventilador y cuando miré Jesús la tenía apretada contra el pecho y tenía la remera con sangre. Le grité: "¡¿Qué hiciste?!" y salimos corriendo a pedir ayuda a un vecino para ir al hospital", rememoró. La bebé sufrió un corte en la parte trasera de la cabeza y también en uno de los costados. De inmediato la llevaron al Hospital de Caucete, pero dada la gravedad del cuadro decidieron derivarla al Hospital Rawson. Allí, mientras aguardaban novedades, algunos familiares de la madre de la víctima increparon e insultaron a Zalazar, pero la cosa no pasó a mayores, dijeron fuentes policiales.



La pequeña sobrevivió a una primera operación, pero cuando la intervenían nuevamente, cerca de las 23, perdió la vida. Zalazar se enteró que murió estando en los calabozos de la seccional 9na, pues el juez Matías Parrón (5to Juzgado Correccional) había mandado a detenerlo. "Cuando la llevaban al Rawson Jesús vino y me tocó la puerta fuerte... lloraba y me decía: "Yo no hice nada Aldana, no hice nada". Él es amigo de la familia de hace años. Con mi hermana estuvimos hablando que vamos a ir a la Policía a explicar que fue sin querer", cerró la chica.