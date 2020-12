Alrededor de las 13.30 de ayer, parte de una casa de Caucete sufrió las consecuencias del fuego luego de que explotara una garrafa. Según fuentes policiales, no hubo que lamentar heridos porque a esa hora no había nadie en la vivienda, ubicada en el sector I del Barrio Felipe Cobas. En el lugar vive una mujer con sus hijos (la Policía no informó sus identidades), quienes sufrieron pérdidas en la cocina comedor producto de las llamas.