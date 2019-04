Cuando fueron a bailar, jamás imaginaron que a la salida encontrarían sus vehículos destrozados. Todo ocurrió esta madrugada, en un estacionamiento cercano al boliche ubicado sobre calle San Miguel pasando 6, en Pocito. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Andrés Coria, amigo de uno de los chicos damnificados relató cómo ocurrieron los hechos.

"Nosotros fuimos tipo 1.20, ingresamos con el auto al estacionamiento del boliche, pagamos el mismo y luego de estacionarlo, entramos. Una vez que decidimos irnos, cerca de las 4.30 de la noche, regresamos al estacionamiento y nos encontramos con todo el vidrio trasero del auto de destrozado", comentó el joven.

"Ante la desesperación de no saber qué pasó, le preguntamos al único trapito que quedaba y nos dijo que no había visto nada. Después les preguntamos a los patovicas y pedimos que llamaran al encargado del lugar. Él nos dijo que ese no era el estacionamiento del boliche, que el estacionamiento oficial es otro, y eso es totalmente falso. Porque, primero que nada, si fuera privado el estacionamiento, estaría totalmente dividido del boliche, el estacionamiento tiene entrada y todo para ingresar a pie, no está dividido, y segundo el 90% de los autos que ingresan al lugar van al estacionamiento en el que nosotros dejamos el auto. No pueden no ser responsables", continuó relatando Andrés.

El chico afirmó que había otros tres autos dañados, a los que les habían dañado espejos retrovisores y otros vidrios. "No saben la impotencia que tenemos, porque ese auto se lo compraron con muchísimo laburo", agregó.

De inmediato, y a l no obtener respuestas, realizaron la denuncia policial.