Un hombre recibió un balazo en el abdomen, según su madre, por salir en defensa de un hermano menor al que dos sujetos lo habían ido a buscar por algún tipo de problema, en Chimbas. El herido se llama Lucas Nahuel "Gordo" Flores y tiene 26 años. La bala se coló por el centro del abdomen y quedó alojada en la parte izquierda, con la fortuna de que no dañó ningún órgano vital y ayer se recuperaba en el Hospital Rawson.



El hecho ocurrió sobre las 18.30 del último miércoles, en el interior de la Villa Unión, donde los hermanos Flores alquilan una casa. Según la versión de Lorena, madre de ambos, a esa hora dos sujetos que se movilizaban en moto fueron por la vivienda y preguntaron si allí vivía el "Enano" (24), hermano menor del "Gordo" Lucas.



Después de darles la mano, el joven les dijo que era él y de inmediato los sujetos descendieron de la moto "y le empezaron a pegar, uno le daba cachazos en la cabeza", aseguró Lorena.



El mayor de los Flores escuchó el griterío y salió. Y en eso que intentó salir en defensa de su hermano recibió el disparo, efectuado desde una distancia corta. "Largaron como 7 tiros. Ahí cerca estaban mis nueras con las niñitas, le podrían haber pegado un tiro a alguna de mis nietas", señaló la mujer.



El herido quedó tendido en la vereda hasta que llegó una ambulancia. Después en el Hospital Rawson comprobaron que el plomo lo tenía en su cuerpo y analizaban intervenirlo para quitárselo.



"Él nada que ver, se metió para defender al hermano. Iban a buscar al otro pero tampoco sé por qué ha sido el problema si mi hijo más chico no tiene drama con nadie", dijo la madre.



Fuentes policiales indicaron que aparentemente todo se trató de un ajuste de cuentas. Según Lorena, sus hijos dijeron desconocer quiénes son sus atacantes, pese a que actuaron a cara descubierta. Sin embargo, en la Policía señalaron que ya los tienen identificados.



"Está estable, la sacó barata porque gracias a Dios está bien. A mí cuando me avisaron lloraba, gritaba y me desmayé. Quizás los tipos fueron mandados por alguien, la verdad no sé", cerró la mujer.