En la madrugada de este domingo, dos invitados a un cumpleaños de 18, aprovecharon la oscuridad por un corte de energía eléctrica para robarse una moto Corven 110cc. Los dos jóvenes regresaron a los minutos al lugar para no generar sospechas pero igual fueron descubiertos, detenidos y serán juzgados por el fuero de Flagrancia. Se trata de Matías Esequiel Funes y Roberto Carlos Morán, a quienes se les imputará el delito de hurto simple.

Funes y Morán habían asistido a un cumpleaños de 18 en una vivienda ubicada en Callejón Público y calle 2, en el departamento 25 de Mayo. Cerca de las 3 de la madrugada y en el momento en que el viento Sur llegó con fuertes ráfagas, se produjo un corte de energía eléctrica que fue determinante para que los sujetos pudieran llevar a cabo el robo. Es que, aprovechando la oscuridad, la distracción de los invitados y también que la moto estaba sin traba, la sacaron desde el fondo de la vivienda.

Fuentes se llevó la moto de la damnificada y Morán la moto en la que habían llegado al lugar. En el trayecto, existiendo algo de luz natural, fueron observados por dos vecinos que se encontraban en la calle. Como llevaban las motos a pie, es que uno de ellos, Funes, se acerca a uno de los testigos y le pregunta si no tiene un inflador, ya que una de las motos estaba desinflada y por esa razón no circulaban a bordo de ellas. El testigo les manifiesta que no tiene y Moran y Funes siguen el camino hacia el Sur, siendo perdidos de vista.

Luego y para no generar sospechas, Funes y Morán vuelven a la fiesta en la moto que era propiedad de ellos. Fue entonces que la propietaria de la moto sustraída se da cuenta que la Corven 110cc no estaba en el lugar. Inmediatamente llamó a la Policía y fue ahí que los vecinos le dijeron a la propietaria que habían visto a Funes y Morán salir con la moto unos minutos antes. Si bien ambos negaron la acusación, fueron detenidos.

Cuando comenzó a amanecer, la moto fue encontrada escondida entre material de desgüase de un taller chapista, a unos cien metros del lugar del hecho.

Con la presencia de la fiscal de turno, se llevó a cabo el procedimiento, Funes y Morgan quedaron detenidos a la espera de ser juzgados por Flagrancia por el delito de hurto simple. Intervino personal policial de la Comisaría 10ma.