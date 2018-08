Preocupado. El padre de Claudio Flores dijo que su hijo no estuvo con "Caballito" el día que fue liberado por error tras confundir a un policía.

El padre de Claudio Flores (30, conocido como el "papá héroe" que en abril pasado se arrojó a un canal entubado para salvar a su hijo de 4 años) dijo ayer que su hijo nunca ayudó a Franco "Caballito" Mercado (26) a escapar de la Policía luego de que el pasado miércoles el supuesto ladrón, abusador y narco recuperara la libertad por error al confundir a un calabocero de la seccional 6ta, haciéndose pasar por su hermano, a quien en realidad debían liberar. "Mi hijo me juró llorando que no tuvo nada que ver con el escape del "Caballito". Ese día nunca estuvo con él", aseguró Domingo Flores.



Según el relato del hombre, su hijo cayó "por ser amigo del acusado" y porque la Policía "a alguien tenía que meter preso para cubrirse ante semejante error". La versión del padre se contrapone con la policial, pues fuentes oficiales dijeron que, horas después de salir a la calle por error, efectivos de Seguridad Personal divisaron a Mercado junto a Flores en un auto Chevrolet Aveo circulando por calles de Santa Lucía. Y tras la persecución, Flores fue capturado, mientras que "Caballito" logró burlar una vez más a la Policía. Hasta anoche seguía prófugo.



"Me dijo que iba solo en el auto y que creía que lo seguían unos tipos con los que tuvo problemas en un choque. Por eso quería escapar", refirió el padre.