Disconformes. La mamá del niño asesinado (derecha) y otros familiares estallaron de bronca al conocer el fallo. Hasta golpearon puertas en Tribunales, en disconformidad con el fallo.

"Estos hijos de p... van a salir pero mi hijo no va a salir nunca... ¡¿por qué no se mataron entre ustedes, asesinos, malditos?!... ojalá se mueran en la cárcel. Ustedes van a salir en libertad, pero yo nunca más voy a ver a mi hijo". Con impotencia, con bronca, entre lágrimas, la mamá de Axel Gabriel Mercado (14 años) no aguantó su descontento con las penas de 15 y 13 años a dos sujetos por matar a su hijo la tarde en que las patotas de dos barrios (Los Plátanos y Los Médanos, en Rawson) se peleaban a pedradas, hasta que aparecieron José Alberto "Betito" Toledo (30) y Armando Fabián Castro Yáñez (23) y tomaron partida por uno de los bandos. Llegaron en moto, se posicionaron de frente y efectuaron un disparo; luego hicieron un rodeo, atacaron por atrás y fue ahí que Axel, quien sólo miraba el conflicto, recibió un disparo en el costado izquierdo del pecho efectuado por Toledo con un arma 9 mm, corrió unos metros y se desplomó para siempre.



Aquel violento y trágico episodio ocurrió la tarde del 14 de enero de 2015.



Ayer el juez de la Sala I de la Cámara Penal, Juan Carlos Caballero Vidal (h), adhirió al planteo del fiscal Gustavo Manini, aunque rebajó en dos años el castigo que pretendía Fiscalía. El magistrado condenó a Toledo a 15 años por ser autor del disparo letal y por portar ilegalmente un arma de guerra. Y ordenó apresarlo otra vez (estaba libre por vencimiento del plazo de prisión preventiva) hasta que el fallo quede firme. También condenó a 13 años a Castro Yáñez por su complicidad en ese homicidio, considerado agravado por el uso de un arma de fuego.



Previamente, los acusados hicieron un último intento por convencer al juez. "Yo no tengo nada que ver, sólo salí a ver si estaba mi hermano. Lo siento porque se le quitó la vida a un niño", dijo Castro Yáñez. "Soy incapaz de matar a un niño... y espero que se me condene por lo que realmente hice y no por lo que inventan", dijo a su vez Toledo.



Instantes después, los familiares de Axel estallaron en bronca y tuvo que intervenir la Policía para aplacar los caldeados ánimos.



El fallo aún no está firme.

"Autor". José Alberto "Betito" Toledo (30) recibió 15 años de cárcel.

Armando Fabián "Bananita" Castro Yáñez (23) condenado a 13 años.