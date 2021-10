Apenas pisaron el cementerio se les corrieron las lágrimas, y eso que van religiosamente todos los domingos. Pero esta visita fue especial: Alejandro Rafael Guerra cumple un año enterrado y están tan frágiles como una lámina de cristal. Ya pasaron doce meses del crimen pero para ellos eso de que el tiempo cura las heridas es una mentira. Es más, dicen que la suya nunca cerrará. Que nunca podrán superarlo. Y que jamás perdonarán a los culpables de tanto dolor.

"Lo mataron sin piedad, sin corazón, sin nada", arremetió Gabriela, que tiene una remera blanca con una foto de su hermano. El chico vivía en 9 de Julio y padecía retraso madurativo y problemas psiquiátricos por los que estaba medicado. Tenía 31 años cuando le arrebataron la vida de 15 puñaladas. Los homicidas descartaron su cuerpo en un descampado cercano al Barrio Taranto. Tanto Gabriela como su hermano Walter Ariel y su padre Walter Segundo coincidieron en que su mayor deseo es que los asesinos paguen con prisión perpetua. Actualmente hay dos sospechosos detenidos, Axel Tobías Zárate (20) y Alexis "Tevi" Montaña (18). Ambos conocían a la víctima, solían andar juntos y sabían de su retraso mental. En la familia no logran entender el porqué. "Nunca voy a entender por qué me lo asesinaron. ¿Querían su moto y su teléfono? Se lo hubiesen llevado, pero no me lo hubieran matado", se quejó la hermana. "Con todas las pruebas que tienen sería muy injusto que esto no termine con una condena a perpetua. Ahora realmente se va a saber si existe la Justicia", apuró el padre. Mientras que Walter Ariel dijo que desde el día del crimen atraviesa un dolor inmenso, pues uno de los presuntos autores, Montaña, fue criado por él cuando estaba en pareja con la madre. "Es algo que no lo puedo creer... no lo voy a perdonar nunca. Alejandro era un muy buen compañero, era el que me acompañaba en las salidas, mi confidente. No le faltaba el respeto a nadie, tenía amigos por todos lados. El dolor nos va a quedar para toda la vida porque a él nadie nos lo va a devolver", expresó, sin poder contener el llanto.

Los tres señalaron que no van a descansar hasta que "se haga justicia" pues le prometieron a Alejandro que así será.