Una joven de 22 años que trabaja en Gendarmería, denunció que el pasado 8 de marzo, un superior suyo al que señaló con el rango de sargento y ese día jefe de guardia, abusó de ella luego de regalarle una flor, darle un par de besos en cada mejilla y felicitarla por el Día de la Mujer.



Según fuentes del caso, la uniformada dijo que ella descansaba en una cama inflable, prácticamente vestida pues solo se saco sus borceguíes, cuando el denunciado entró, cerró la puerta y la trabó con una silla. Luego se le acercó, le dio la flor, la felicitó y se retiró a su cama. Pero instantes después volvió, se le tiró encima, le sujetó los brazos y le dio besos mientras insistía en que dejara pasar las cosas a otro nivel, indicaron.



En ese momento ella forcejeó y evitó el acecho de ese superior que también debía descansar en el mismo lugar y se lo sacó de encima, pero desde entonces no pudo pegar un ojo.



Según la denuncia, todo pasó en la madrugada de aquel día, cuando a ambos les tocaba descansar en el casino del Escuadrón Núcleo de la Fuerza situado en Marquesado, Rivadavia.



En su reclamo de justicia, la joven habría dicho que se animó a denunciar a pesar del miedo y la angustia de perder el trabajo, pues cuando les comentó el hecho a sus compañeras éstas le dijeron que no era la primera vez que pasaba algo así en la institución ya que generalmente no recibían apoyo de sus superiores. En este caso, la joven le habría comentado de la desagradable situación que atravesó a uno de sus jefes, precisaron los voceros.



La denuncia de la uniformada recayó en la Comisaría de la Mujer y desde allí le dieron intervención al juez de Instrucción en turno Benedicto Correa. Pero este magistrado habría decidido pasar el caso a la Justicia federal, por entender que al ocurrir el hecho en un edificio nacional no tiene competencia, señalaron.



Si el juez federal no resiste y acepta el expediente, será él quien determine cuáles son los pasos del procedimiento a seguir. Esos pasos incluyen el secuestro evidencias, testigos y otras pruebas para saber si el sargento debe o no ser imputado por algún delito.

Las claves

Denuncia

La joven dijo que se animó a denunciar a pesar del miedo a quedar sin trabajo, porque otras compañeras le comentaron que no es la primera vez que a nivel institucional no reciben apoyo de sus superiores.

Pericias

Al analizar el caso, el juez deberá encontrar otras pruebas para verificar si la versión de la denunciante es creíble. Uno de los medios para conocer si alguien fue o no víctima de una situación de abuso es la pericia psicológica.

Estado de inocencia

Mientras un juez no determine si hay o no elementos para imputar al sargento algún delito, el uniformado mantendrá su estado de inocencia. Y esa situación sólo podrá romperse con una condena firme en su contra.