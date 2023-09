Un preso que estaba siendo llevado en un camión del Servicio Penitenciario Bonaerense hacia un hospital fue rescatado por una banda integrada por cinco delincuentes con armas largas que interceptaron la unidad de traslado en la localidad de Campana y huyeron con las pistolas reglamentarias de los agentes que custodiaban al detenido, informaron fuentes policiales, judiciales y penitenciarias.



Se trata del preso Juan Manuel Montauti Vasallo (46), un hombre con antecedentes penales desde 2013 y cuya última detención se había registrado en febrero pasado por un millonario robo a una curtiembre en la localidad de Paso del Rey y por el que la fiscalía había pedido que sea elevado a juicio oral como acusado del delito de "robo agravado".



El hecho ocurrió a las 9.30 de esta mañana en el cruce de las calles Belgrano y Liniers de esa ciudad del norte del Gran Buenos Aires, a tres cuadras de la bajada del ramal Campana de la autopista Panamericana, y los penitenciarios resultaron ilesos, mientras que los investigadores hallaron un arma de fuego que aparentemente descartaron los delincuentes tras rescatar a Montauti Vasallo.



Voceros policiales y penitenciarios explicaron que Montauti Vasallo estaba siendo trasladado en una camioneta Volkswagen Amarok no identificable del Servicio Penitenciario desde la Unidad Penal 21 de Campana al hospital municipal San José por una afección cardíaca, con una autorización del juzgado de Garantías 2 de General Rodríguez/Moreno.



En ese momento, dicho rodado fue interceptado por al menos cinco delincuentes armados con fusiles que llegaron en la 4X4 Ford Ranger de color negra.



Según determinaron los investigadores, cuatro de los delincuentes descendieron de la camioneta y amenazaron a los cuatro penitenciarios a cargo del traslado -una oficial, un chofer y dos custodios-, a uno de los cuales le robaron su arma reglamentaria -una pistola Bersa 9 milímetros-, y las llaves del móvil, a la vez que rescataron a Montauti Vasallo.



"Cuatro Natalia Natalia fuertemente armados interceptan móvil del Servicio Penitenciario rescatando un detenido que estaba siendo trasladado por el personal. También le sustraen armamento", alertó al respecto una operadora policial durante una de las modulaciones radiales que se emitieron luego del hecho y a las que tuvo acceso Télam.



En un comunicado, el SPB confirmó que la actuación de los delincuentes fue “rápida y sorpresiva” y que no provocó heridas ni lesiones en ninguno de los agentes.



Los sospechosos y el ahora evadido se fugaron a toda velocidad en esa camioneta Ranger de color negra cuya patente comienza con las letras AF, por la Avenida Rivadavia (Ruta 6) y luego subieron por la Ruta 9 en dirección hacia San Nicolás.



Además, las mismas fuentes indicaron que la pistola robada y las llaves de la camioneta sustraídas al personal, fueron halladas en las inmediaciones del lugar donde sucedió el golpe comando.



“A eso de las 8.30 escuché gritos y portazos. No se escucharon tiros. No hay cámaras de seguridad de los vecinos ni municipales”, aseguró a la prensa Maitena, una vecina de la zona que en cuyo patio de su vivienda la policía halló una de las armas de los penitenciarios.



Los investigadores analizaban ahora las cámaras de seguridad que pudiera haber captado la fuga de la Ranger por la ruta 9 y las imágenes de peajes en la misma autopista.



Según explicaron las fuentes, Montauti Vasallo se encontraba detenido por los delitos de "robo agravado por portación de arma de guerra", "falsificación de objeto registrado", "encubrimiento agravado" y "resistencia a la autoridad".



El hecho por el cual fue apresado -y que fue investigado por el fiscal Leandro Ventricelli de Moreno- se registró en enero pasado cuando una banda presuntamente liderada por el propio Montauti Vasallo robó un camión que pertenecía a una curtiembre ubicada en la localidad de Paso del Rey y se apoderó de un botín millonario.



“En aquel momento se lo detuvo luego de un trabajo de monitoreo de cámaras de varios distritos. Se estableció por un domo que el camión que robaron ingresó a unos terrenos del ferrocarril en Tres de Febrero. Allí se realizó un allanamiento de urgencia, donde se detuvo una parte de la organización”, explicó a Télam una fuente que intervino en la pesquisa.



El mismo investigador indicó que al momento de detener a Montauti Vasallo y a siete cómplices, éstos se quisieron escapar, por lo que se inició un breve tiroteo que finalizó con la organización apresada.



Además, el delincuente fue condenado por el delito de encubrimiento agravado entre octubre de 2013 hasta julio de 2017, la cual fue cumplida con arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica.



El hombre registra otro ingreso a una unidad penitenciara, esta vez en agosto de 2020 por el delito de encubrimiento agravado, según expresaron las fuentes.



El evadido se encontraba actualmente a disposición del Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Gabriel Alberto Castro, quien autorizó su traslado al centro de salud.



"Era la tercera vez que se lo llevaba al Hospital San José con un turno médico por una patología cardíaca", explicó a Télam un vocero de la investigación.



Interviene en la causa por "evasión" la fiscal Laura Brizuela, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Campana, quien se encontraba hasta este mediodía en el lugar del hecho comandando una serie de diligencias para establecer las circunstancias del asalto.