Una mujer de Santa Fe y sus tres hijos vivieron una pesadilla el pasado jueves, pero que afortunadamente puede contarla con vida: su expareja, padre de dos de los tres menores, la golpeó brutalmente, pensó que la mató y la envolvió en sábanas antes de irse. La hija mayor, de 12 años, fue quién la rescató y pidió ayuda a los vecinos.

María José, más conocida como Maru, denuncia a su ex por violencia de género desde 2018, y a pesar de que hay una orden de restricción para Juan José B., el hombre casi la mata el pasado jueves. Los hijos de 2, 6 y 12 años fueron testigos de la brutal golpiza y claves para que su madre pueda contar lo sucedido.

“Estoy sola con mis hijos, mi familia vive lejos. Por suerte estoy viva”, detalló angustiada y con miedo la víctima que desde que salió del Hospital Granaderos a Caballo está en constante comunicación con Juan Ledesma, a cargo de la Fiscalía que sigue su caso.

En cuanto al día del brutal ataque del violento, la mujer detalló que su ex fue por la mañana a “buscar unas chapas y se llevó mi moto”; razón por la cual ella se acercó a su casa pero como vio que estaba con una mujer decidió irse: “No discutimos ni nada, me fui”, sostuvo.

Pero luego, el hombre se fue hasta la casa en la que vive su ex, junto a sus hijos y abuela de 90 años, y comenzó la pesadilla. “Entró por un costado y empezó a pegarme. Primero con un velador, en la cara y la cabeza, y después golpes y patadas. Cuando caí me pisó con un zapato tipo botín que usa”, detalló según informa La Capital.

Toda esta escena transcurría ante la mirada angustiada y desesperada de los menores, hasta que la mayor de solo 12 años intentó frenarlo pegándole por la espalda, pero el violento la empujó y se golpeó con el inodoro del baño. Parte de lo ocurrido Maru no lo recuerda, pero su hija le contó como terminó todo.

La menor esperó a que el hombre se vaya para ir corriendo y sacar a su mamá que estaba convulsionando debajo de la cama envuelta en sábanas: el violento pensó que la había matado. “Me movía mal, es que estaba en convulsiones por los golpes de la cabeza, ella me sacó y llamó a vecinos y me internaron en el hospital y salí el jueves”, contó.

Ante este panorama, Maru fue trasladada al hospital de San Lorenzo y al recibir el alta el día viernes fue a realizar la denuncia correspondiente. Según detalla, la Fiscalía actuó de manera urgente y están intentando dar con el paradero de Juan José B. A pesar de que le aseguraron que ante cualquier situación llamé al teléfono de urgencia para recibir ayuda, sigue con miedo.

“Cuando estuve internada fue al hospital no sé a qué, calculo que para ver si estaba muerta”, sostuvo y concluyó: “Ahora estoy muy asustada y hace tres noches que no duermo, puede venir y no sé que puede pasar”.

Fuente: Vía País