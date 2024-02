Se llama Mauro Isaac Zárate el sujeto de 33 años que este martes en juicio abreviado conoció su condena por el dleito de lesiones leves agravadas por el vínculo, por violencia de género y por amenazas simples. El hombre agredió a la madre de su pequeño hijo y la amenazó de muerte si realizaba la denuncia en la Policía.

Los hechos sucedieron varias veces en esa vivienda que ambos compartían en Rawson. Zárate con la mujer mantuvieron una relación durante dos años y tienen un común de 11 meses de edad.

El primero de los hechos ocurrió el 17 de octubre del 2023 alrededor de la 1 de la mañana cuando la denunciante llegó a su casa y encontró a su pareja acostado con dos mujeres, menores de edad. Furiosa la denunciante le dijo a las chicas que se vayan de su casa. Luego, le manifestó a Zárate que también se fuera de la casa, pero él le dijo: "Andate vos, traidora cul..." El imputado se le fue encima a la víctima, la tomó de ambas manos, y se las apretó fuerte, la denunciante intentó zafarse, hasta que logró que la soltara. Aún así, Zárate la agarró del cuello y comenzó a ahorcarla, la puso contra la pared del baño, todo sucedía mientras ella tenía a su bebé en brazos. Por tal situación, la denunciante lo empujó, logro sacárselo de encima y salió de la casa para ir hasta la comisaría. "Cuando te vea con un gil en la calle te voy a pegar un tiro", le gritó Zárate.

Después de hacer la denuncia, la mujer se llevó a su bebé y se fue a vivir a la casa de su madre. Hasta que el 24 de octubre cerca de las 8 de la mañana, la chica fue hasta el domicilio en el que convivía con Zárate, a buscar ropa y pañales para su hijo. El sujeto se enfureció y se le fue encima, tomándola del cuello: "¿Qué haces acá hija de p... Andate cu... te he dicho que no vengas más acá", le dijo el agresor a la vez que le dio un golpe de puño en la cara, mientras ella tenía a su bebé en brazos. La cosa no quedó ahí porque el sujeto la tomó del pelo, le mordió la cara y comenzó a ahorcarla, luego cerró la puerta de ingreso de la casa y le dijo: "Si me vas a batir la cana, lo vas hacer con razón. Te voy a cag... matando". Sacó un cuchillo hoja serrucho pero sin cabo y le largó dos puntazos a la denunciante, alcanzando a cortarle la mano izquierda. "Andate porque si no te mato", le gritó y la mujer escapó a realizar una nueva denuncia.

Este martes en juicio abreviado la Justicia lo declaró culpable por los delitos antes mencionados debiendo cumplir 12 meses de prisión en el Servicio penitenciario Provincial.