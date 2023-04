Este martes en juicio abreviado, Rubén Brizuela Millicay conoció su condena por el delito de amenazas y lesiones y deberá cumplir la pena de seis meses de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial. El condenado golpeó a su pareja y la amenazó con desquitársela con su hijo, fue aprehendido días después por un delito contravencional.

Según la denunciante, el 20 de marzo pasado ella junto a Brizuela Millicay habían salido a comprar, cuando regresaron al lugar donde convivían desde hacía cinco meses (sin hijos en común), estaba un amigo del imputado. Cuando comenzaron con el almuerzo, la pareja comenzó a discutir porque el propietario de la vivienda les había pedido que desocupen la casa.

Allí Brizuela Millicay empezó a gritarle, se enojó, la tomó del cabello y le dio cachetadas. Ella sentada en la silla del comedor, se levantó para irse y fue ahí que el imputado la amenazó: "Vení la c... de tu madre, te voy hacer re cag.. si me denuncias me las voy agarrar con tu hijo", le gritó. Se produjo otro forcejeo pero la víctima logró zafar y llamó a su hermana. Inmediatamente la chica se dirigió a la comisaría. de Santa Lucía y a la UFI CAVIG a realizar la denuncia.

Luego de arrojar negativo el resultado de secuestro y allanamiento, se pudieron constatar las lesiones de 5 días, además del testimonio de la hermana de la denunciante. Unos días después, el 9 de abril, Brizuela fue aprehendido por un hecho contravencional y se le da intervención a la UFI CAVIG. Este martes por la tarde en juicio abreviado se condenó a Brizuela Millicay a sufrir la pena de 6 meses de cumplimiento efectivo más la declaración de reincidencia (por resultar autor material de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas simples).